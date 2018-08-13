淪7分鐘不雅片女主角？九頭身接待員女神開告了

淪7分鐘不雅片女主角？九頭身接待員女神開告了。(翻攝IG)

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中時電子報
/綜合報導
淪7分鐘不雅片女主角？九頭身接待員女神開告了。(翻攝IG)

台北某知名車廠蔡姓女接待員擁有高挑身材，和天使般清純臉蛋，被PTT鄉民封為「九頭身女神」，但人紅是非多，近日網路流傳兩段剪接過的不雅影片，暗指蔡女提供「特殊服務」，蔡女得知此事後氣得提告。

蔡姓女接待員今年登上PTT論壇《表特版》，她長相甜美，氣質清新，還擁有魔鬼好身材，穿上制服時端莊高雅，換上一身性感小背心展露事業線，讓人眼睛大吃冰淇淋，男網友紛紛暴動蓋樓，狂推「先給我來10輛」、「請問哪個營業所」，不過令人心碎的是，蔡女早已名花有主，老公也同樣從事汽機車買賣相關工作，經媒體報導後，蔡女人氣竄升，IG追蹤人數突破3萬。

綜合媒體報導，最近有網路論壇、雜誌拿蔡女照片做報導，並還附上不雅影片截圖，暗指她提供不可告人的「特殊服務」，但從口音判斷，影片中女子貌似是大陸人，蔡女疑似被移花接木的影片抹黑。

受到無妄之災的蔡女得知消息後，到警局提告網站妨害名譽，還在IG發文反擊，「不要再被騙點擊率了…若有發現不實言論可以告知我 希望大家看到也一起幫忙檢舉 」，表明不願姑息的決心，粉絲看完貼文也紛紛留言支持「真的非常惡劣」、「看到時真的覺得很過份」

(中時電子報)

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