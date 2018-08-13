Lamigo職棒跨海指導 陳福海客串「總仔」加油

迎接「9.1桃園市金門日」一職棒嘉年華活動，Lamigo職棒球員劉時豪指導金門棒球隊練球。（李金生攝）

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陳福海縣長客串「一日總教練」，對未來金門棒球發展面授機宜。（李金生攝）
Lamigo職棒球員陳禹勳指導金門棒球隊練球。（李金生攝）
陳福海縣長期待在縣府的協助下，金門學生棒球隊成長茁壯。（李金生攝）
Lamigo職棒球員陳禹勳在炎陽下，指導金門棒球隊員練球。（李金生攝）
Lamigo職棒球員劉時豪在炎陽下，指導金門棒球隊員練球。（李金生攝）

桃園市浯江金門同鄉會將於9月1日主辦「107年桃園市金門日」一職棒嘉年華活動，今（13）日特別安排Lamigo職棒球員劉時豪、陳禹勳指導金門高職棒球隊練球，明起連2天也有6位Lamigo啦啦隊員跨海赴獅山炮陣地、大膽島等景點拍攝微電影，為行銷金門觀光打廣告。

劉時豪、陳禹勳是在今天下午1時30分 至4時30分，在城中壘球場指導金門高職棒球隊練球。陳福海縣長專程前往加油打氣，並客串「一日總教練」與金門高職校長劉湘金和教練，溝通未來學校棒球隊發展方向，強調「要人給人、要錢給錢」，讓學生棒球隊在金門成長茁壯。

明、後天也將有6位Lamigo女子啦啦隊員，在縣府觀光處的協助安排下，赴金門酒廠、光華酒窖、獅山炮陣地、后麟營區和大膽島拍攝宣傳影片，結合「9.1桃園市金門日」一職棒嘉年華活動，在球場大螢幕、啦啦隊粉絲團和球團臉書官網播放，希望吸引更多遊客來到金門。

(中時 )

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