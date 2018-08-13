不用花博卡就能享滿額贈 中科紅棗主題餐廳迎花博商機

位於中科商圈米平方商場二樓的「棗點子時尚客館」即日起更新菜單，並推出消費滿2000元，即贈300元餐券活動以迎接花博盛會在台中舉行。（馮惠宜攝）

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這道紅棗芋蒸糕結合了紅棗與客家菜元素，芋蒸糕上桌前得撒上美味秘訣的「客家肉燥」，伴著芋蒸糕一起品嚐，芋香、棗香、蔥香、蝦米海味等多層次香氣，令人齒頰留香。（馮惠宜攝）
棗點子老闆陳志明在苗栗公館經營「棗莊」多年，去年三月間到台中開設「棗點子時尚客館」把棗莊經典菜色再升華帶來台中，店裏也販售多樣的紅棗伴手禮。（馮惠宜攝）

以紅棗料理加上古早味客家菜為主軸的「棗點子時尚客館」為迎接即將來臨的花博會，餐廳特別更新菜單，並推出消費滿2000元，即贈300元餐券活動，希望讓喜愛棗點子的客人，聞過花香後，能到棗點子來品嚐飯菜香。

位於中科商圈米平方商場二樓的「棗點子時尚客館」，本店是位於苗栗公館的知名餐廳「棗莊」，棗莊2003年開幕以來，老闆陳志明即以當地盛產紅棗做養生創意料理，從2003年開幕以來，一直人氣紅不讓，更經苗栗縣政府評鑑、連續三年獲選為客家美食。

去年3月棗莊來到台中中科商圈開主題餐廳，美味不變，用餐環境卻更加清爽舒適！新品牌「棗點子」延續棗莊膳房的經典菜色，有超過20多道紅棗料理，包括：紅棗雞湯、紅棗醉雞、棗妃海鮮煲、紅棗燒蝦、紅棗芋蒸糕、棗香牛奶鍋等等，每道均各具特色。

以紅棗雞湯來說，湯底是以紅棗、黑棗、黃耆、枸杞燉煮而成，搭配土雞肉一起燉入味，雞湯甘甜溫潤、雞肉甜嫩。而紅棗芋蒸糕也是人氣餐點，蒸熟芋蒸糕撒上以蔥段、肉末、蝦米、紅棗等拌炒入味的客家肉燥多層次香氣，令人齒頰留香。

而為迎接即將來臨的花博會「棗點子時尚客館」特別更新菜單，推出滿額贈活動，即日起至12月31日止，來店消費滿2000元，即贈300元折價券，可於下次用餐消費時使用。

(中時 )

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