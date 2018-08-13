二林精機環評月底召開 彰縣府盼趕在年底前過關

2018年08月13日 16:19 中時 謝瓊雲

彰化縣政府二林精密機械產業園區開發規畫模擬圖。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府開發二林精機園區腳步加快，目前補正後的環評報告書已送進環保署，預計月底24日將召開二階環評的第一次小組審查委員會，建設處盼趕在年底前過關，並同時取得內政部開發許可及開發廠商的甄選，全力在明年6月正式啟動開發作業。

等了整整十年，中科四期二林基地已在5月完成二階環評，縣府在園區用地北側同樣台糖萬興農場興糖段土地劃出約352.82公頃，循《產業創新條例》申請編定「彰化縣二林精密機械產業園區」，計畫從2008年開始啟動，如今總算也進入最後一道關卡。

建設處長劉玉平表示，環評報告已通過經濟部工業局，轉送入環保署，一般預估環評審查作業皆需3至4個月的時間，縣府會同步展開開發許可與廠商甄選等的前置工作，以便通過環評審查後，接續展開相關工作，希望年底或明年農曆年前能盼到好結果，讓廠商們如期在明年6月動工建廠。

建設處產業發展科表示，二林精機引進產業類別包含，關鍵機械零組件35%、精密機械元件25%、關鍵機電系統20%及工具機20%。

產發科指出，扣除道路等公共設施後，園區可用產業用地212公頃，目前已提出投資設廠需求的廠商累計達307家，用地需求高達473.12公頃，超出可用面積二倍，預估開發完成後，將吸引800億元投資、年產值700億元。

產發科預估，明年上半年接續完成二階環評作業、取得開發許可，並同步完成受託開發廠商之甄選。明年年上半年完成土地取得後，第一期開發區的開發期程為明年6月到2020年12月，2021年後可開始營運；第二期則視第一期開發狀況，順利的話可在2023年初月動工，2025年12月完工、2026年開始營運。

(中時 )