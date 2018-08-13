消防局指台北護理之家延誤通報 衛福部：苛責沒道理

衛福部次長薛瑞元（左2）。(中央社)

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中時電子報
新北市局長黃德清直指，台北醫院通報慢9分鐘與起火後門房沒關上，是造成重大傷亡主因。（圖／翻攝畫面）
衛服部立台北醫院副院長林三齊出面回應火警狀況。（譚宇哲攝）

台北醫院大火，傳出可能延誤通報。衛生福利部次長薛瑞元今天說，是否延遲通報有待釐清；但設身處地想，護理人員當下要疏散病人又要通報，「苛責也不是很有道理」。

衛福部台北醫院護理之家今天凌晨發生火警，造成9死16傷。但新北市消防局長黃德清指出，台北醫院護理之家延誤通報大約9分鐘，可能是造成重大傷亡的原因之一。

台北醫院副院長林三齊出面說，代表醫院向病人、社會大眾致上最深歉意。記者問是否延誤通報？對此，林三齊表示，「據內部報告，有在第一時間通報」。而院方人員也補充，第一時間有通報，也納悶為何會有外界說的時間差。

薛瑞元在記者會表示，衛福部成立緊急因應小組，最重要是把受傷的住民或其他病人病情穩定，對不幸死亡個案善後處理；也會靜待消防單位鑑定死因，後續也會加強管理，預防事件再發生。

他又說，這次事件是否處理不當會後續檢討。火災發生到消防員抵達現場，院方有啟動緊急應變措施，也疏散起火點病房住民，值班的1名護理師和2名照顧服務員也因為努力疏散住民而嗆傷，3人都在接受治療。

薛瑞元表示，護理人員等的應變算蠻迅速，「我相信大家都有盡力在做應變措施」，後續也會對當事護理人員進行調查，釐清哪些地方做得不夠，還必須加強。

至於外界指護理之家延誤通報、沒有關門導致火勢延燒；薛瑞元表示，設身處地來說，當火災發生當下，護理人員同時要疏散病患還要通報，事件當下要緊急判斷，「現在去苛責也不是很有道理」。

薛瑞元說，是否延遲通報也還需要釐清，如果真有此事，後續會加強訓練。此外，正常的疏散標準流程應該是「先平面、後垂直」，此次起火樓層有2個防火空間，也會再釐清有沒有依照流程走。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，從101年開始發生過數件護理之家、長照機構的火災事件，也有做相關檢討，包含最常發生火災的時間都在凌晨零時到早上8時的大夜班時間。

蔡淑鳳表示，減少傷亡的重點是在消防人員到達前能不能多做一些工作，從去年開始，護理之家評鑑也特別加入情境演練，初級滅火和人員疏散也是評鑑和訓練重點。

(中時電子報)

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