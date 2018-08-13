網咖前等公車東張西望 37歲男遭眼尖警查獲毒品

37歲沈男日前在網咖前等公車東張西望，遭眼尖便衣員警查獲毒品。（馮惠宜翻攝）

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警方在沈男同意下於其背包裡的零錢袋查獲2級毒品安非他命3小包殘渣袋、安非他命吸食器2支及自製安非他命鏟子3支。（馮惠宜翻攝）

台中市37歲沈姓男子在網咖前等公車時，東張西望、行跡可疑，引起警方上前盤查，果然在其隨身側背包內查獲毒品，沈男雖辯稱自己是在網咖內撿來，否認是他的，全案仍依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

值暑假青春專案期間，台中市警局第三分局鎖定網咖為查緝重點轄內第三分局立德派出所警員於本月2日下午15時許執行巡邏勤務時，行經南區復興路三段，見一名男子在網咖前等公車，東張西望、行跡可疑，直覺有問題，遂上前盤查。

當要求查驗身分，眼神渙散地沈男還將身分證錯拿成提款卡，讓警方更懷疑其身上攜帶違禁品，後警方經其同意查看隨身側背包，果然在背包裡的零錢袋查獲2級毒品安非他命3小包殘渣袋、安非他命吸食器2支及自製安非他命鏟子3支(吸管)。

沈嫌辯稱毒品是從對面的網咖桌子底下撿到的，非購買取得，警方詢問既然是撿到毒品，為什麼要放在自己的包包裡，沈嫌這才坦承撿到這個零錢袋，發現裡面是毒品及吸食器具，於是拿去廁所吸食，滿足自己的毒癮，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

台中市警局第三分局長陳仕諺強調，守護青少年無假期，青春專案用意在於：淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害及擴大犯罪預防宣導，警方除針對供毒予少年者加強查緝，也強化查緝網路上登載毒品、槍械、色情、賭博、性剝削、性侵害及打工詐欺等妨害青少年身心健康發展的不法資訊，防制教唆或引誘青少年犯罪或被害事件。

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(中時 )

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