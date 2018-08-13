2018年08月13日 16:29 中時電子報 劉峻谷

海好有你! 中市海龍義消，陪伴百位身障朋友下海消暑。(中市海龍義消提供)

台中市政府消防局海龍義消分隊暨台中市海上救生協會，昨(12)日在大安濱海樂園舉辦第三屆身障朋友海上體驗活動。病童陳小妹妹泡在海水中說，好開心！好好玩！謝謝海海龍的哥哥保護我玩水。

海好有你! 中市海龍義消，陪伴百位身障朋友下海消暑。(中市海龍義消提供)

昨天一早，台中風和日麗，大安海水域海灘搭起紅色帳篷，海上救生協會扛著橡皮艇、救生用具陸續到場集合，臺中市山海屯脊髓損傷協會身障朋友和家屬約100人陸續抵達，現場的氣氛和天氣一起熱烈，許多肢障大小朋友看著藍色海水，聞著淡淡鹹味，興奮地躍躍欲試，體驗他們一年難得一次的海灘玩水。

海好有你! 中市海龍義消，陪伴百位身障朋友下海消暑。(中市海龍義消提供)

海上救生協會兩到三位會員搭配一位肢障人士，使用救生載具，帶他,游泳、浮潛，倘徉在涼涼的海水裡。

陳小妹妹高興地說：「好開心！好好玩！謝謝海海龍(海上救生協會)的哥哥們保護我在海上玩水。」陳姓家長說，感謝海上救生協會朋友的幫忙，讓他的孩子難得體驗到海上的活動。

海好有你! 中市海龍義消，陪伴百位身障朋友下海消暑。(中市海龍義消提供)

台中市海上救生協會理事長嚴光霽表示，海上救生協會北中南分會，每年都會召集退役海龍蛙兵弟兄及各級志工，協助舉辦腦麻與肢障朋友的體驗活動，希望藉由公益活動凝聚大家來回饋台灣社會，找回台灣人那份純真的愛心，期盼也能藉由我們的行動，引發更大的迴響，更多的愛心！

海好有你! 中市海龍義消，陪伴百位身障朋友下海消暑。(中市海龍義消提供)

響應此次活動的愛心團體有海巡署中部地區巡防局，中市環保局，彰縣救難協會，中市消防局，陸軍海龍蛙兵退役人員協會，中市、新北市、苗栗縣和高雄市的海上救生協會，中市義消總隊海龍救生分隊，藍鯨貿易公司，台灣水上摩托車協會，中市道卡斯青年工作會，李綜合醫院。有海龍蛙兵護衛，醫護人員在場，讓肢障朋友放心的玩水。

(中時電子報)