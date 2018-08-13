法式牛逼咖哩飯、美式大漢堡！「新北市場好味道」票選中

2018年08月13日 16:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美味不用捨近求遠，超高CP值的料理在菜市場也能尋得到！銅板價的魯肉飯在新莊菜市場、澎湃美式早餐可「一餐當兩餐吃」！「法式牛逼咖哩飯」擺盤好繽紛！這些菜市場料理顏值佳、料多味美！「2018票選新北市場好味道」自8月14日起至9月9日正式上線！民眾只要到「新北好市生活學」活動網站，為自己心目中的好味道投下一票，就有機會獲得好禮。

泰山市場的輔大犇牛堡洪聰結老闆化身香吉士，現場大展熟練烹調身手。（新北市市場處提供）

今年票選新北市場好味道除了延續去年分組競賽，分為「實在好口味」、「甜蜜好滋味」、「生活好品味」3組外，為了讓民眾了解市場的美味早餐，更新增特別組「菜市晨之美」，參賽包含板橋黃石市場的人氣早餐王家肉羹、在地人都吃的永安市場永安包子、金龍市場的古早味大腸麵線和蘆洲永平市場小雅早餐等，歡迎民眾投下心目中喜愛的早餐。

汐止金龍市場古早味大腸麵線一直是汐止在地人早餐的必選美食，邀請民眾一同票選，感受不同的市場晨之美。（新北市市場處提供）

票選活動除網羅去年票選前TOP 30的攤商外，還增加許多異國美食攤商，報名攤數創新高，共有135家攤商參與，民眾只要在活動期間到「新北好市生活學」活動網站完成投票，就有機會抽到360度全景相機、日系家電、市場消費券及最大奬iPhone X等。

此外，今年更加碼推出「好市應援團」活動，只要在活動網站製作專屬的加油留言板並分享至臉書，還可加抽360度全景相機及市場消費券，獎項多達244個，快打開電腦動動手指，把大獎抱回家！

市場早餐種類眾多，這次特別邀請中西式早餐料理達人化身小當家及香吉士，現場重現早餐美味料理為自己的攤位拉票。來自新莊第一市場的「謝謝魯肉飯」廖麗雲老闆娘，堅持以銅板價就要讓民眾吃飽的心情，每份料理都以便宜又大碗的形式呈現，讓顧客有滿滿的元氣上工。

瑞芳美食廣場楓葉屋以手工甜點驚艷消費者，邀請民眾一同上網投票支持。（新北市市場處提供）

而來自泰山市場的「犇牛堡」洪聰結老闆，則以澎湃的美式早餐呈現，犇牛堡的招牌就是自製的扎實肉排，厚實的大小搭配生菜、起司及薯餅，更讓民眾吃一餐抵兩餐，許多年輕學童假日和父母一起來逛菜市場，就是為了來吃一頓美味的美式早餐。

新北市推菜市晨之美票選活動，超過30攤市場早餐一同亮相，要教民眾如何在市場吃得像皇帝。（新北市市場處提供）

這次票選活動得票數前30名的攤商，也將受邀在10月前往府中捷運站─非常熱區參與「新北好市節-市場美食嘉年華」，讓民眾一次體驗到新北好味道。

(中時電子報)