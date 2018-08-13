台南》高思博酸黃偉哲民調將死亡交叉 黃陣營反譏

2018年08月13日 16:42 中時 程炳璋

國民黨台南市長參選人高思博陣營引用1項最新網路民調，指出民進黨台南市長參選人黃偉哲民調從5成大幅降至3成，分析台南市長寶座民調將在10月會出現死亡交叉。黃陣營回應，高思博應先擔心民調與林義豐死亡交叉。

台南市年底選舉今年有7人角逐台南市長寶座，激烈程度如同「戰國7雄爭霸」，被形容像末世群雄並起，爭逐中原。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，黃偉哲就像前任台南市長賴清德的傀儡，以為躺著就能當選，最新民調已掉到31%，他預估，隨著選情逐漸加溫，黃、高民調上的死亡交叉可能會出現在10月間。

高思博13日走訪東菜市場，提到目前台南市長選情，他認為民進黨在台南市長達25年的執政導致民怨四起，現在彷彿是一個朝代的尾端，才會有群雄並起，這麼多人表態要參選台南巿長。

高思博打出「新台南起義」行腳行動，8月陸續有前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前警政署長侯友宜、前行政院長張善政南下拉抬造勢，氣勢提升有如吃下人氣大補丸。

黃偉哲酸南下助選的馬英九、吳敦義與朱立倫已是「3個夕陽」，高思博在3人面前如同配角，國民黨提出「安慰式民調」哄高公子歡心。

黃偉哲陣營發言人團隊之一的蔡旺詮表示「高思博該先擔心10月民調會先跟林義豐出現死亡交叉」。

(中時 )