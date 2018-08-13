台大教授評台文化發展停滯、缺乏比較視野 教育是主因

2018年08月13日 16:39 中時電子報 喻華德

長期以來臺灣被認為在中華文化的保存上優於大陸，但近年來大陸一直高調倡導中華文化，兩岸在中華文化的發展上，各有何作用？資深媒體人黃清龍，今日在廣播節目訪問臺灣大學外文系教授廖咸浩，廖教授評論兩岸的文化交流與教育政策，點出早期由中國大陸一面倒向臺灣學習，之後發展出自信，開始廣泛學習各國，反觀臺灣則陷入文化發展停滯。

黃清龍在POP Radio廣播電臺的《POP撞新聞》節目中，訪問臺灣大學教授廖咸浩。廖咸浩指出，在兩岸文化交流上，很明顯在最初的時候，中國大陸是一面倒地向臺灣學習，例如文化政策上，大陸也是從臺灣獲得一定的資訊。亦即在某個時間點之前，大陸是不斷向臺灣這邊單向的學習，當然大陸學習對象並不只是臺灣，只是臺灣是大陸最主要的學習對象。當時是臺灣傾囊相授，大陸也全心學習。

但是至大約2000年左右，大陸已慢慢發展出一定的自信，學習的對象更開闊且廣泛，而臺灣則是整體文化發展開始停滯。

另外臺灣人的「比較視野」也同樣受限，廖咸浩表示比較視野包含對自己文化的認識以及對西方文化的了解，兩者相結合成為比較視野。他指出在外文研究領域，對吸收西方的資訊並未停滯。不過對於「文化發展停滯」，他表示我們在對自己的理解上開始越來越「匱乏、簡單化」，他補充現在人「看起來變成有一定的不屑、甚至於刻意地忽略或是壓抑」。其結果是「比較視野消失」。

至於文化發展停滯與比較視野的原因，廖咸浩認為與杜正勝提出歷史的「同心圓」教法有關，他說雖然同心圓聽起來沒有什麼問題，但是將臺灣放在同心圓核心，「一開始只教臺灣」的做法，比起他們這一輩是從國小中外歷史全部來一遍，國中、高中各自再來一遍，對比同心圓的教法，國小教臺灣，國中教中國大陸，高中教世界歷史，他說「這是有問題的，因為你從小就局限了國際視野」。

他補充親戚的小孩抱怨小時候學得太細，而「越講越細視野就狹窄了」。這嚴重影響了年輕人的視野。當我們（指同心圓教法下得學生）變成教授時視野也一樣窄。

黃清龍說，雖然與西方的交流並未中斷，但與本地的比較卻有一腳踩空的感覺。廖咸浩說現在整個臺灣對接收外國資訊也越來越封閉，黃清龍總結國際化的層面變狹窄了。

(中時電子報)