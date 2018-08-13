退休後第一要務？菁英會計師：會把錢花在這些事上

2018年08月13日 16:44 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

興趣、自我放兩旁，父母期許擺中間，是她這一代的共通點。半輩子滿足他人的期望，退休之後，她決定這樣過。

1960年代出生的資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）副所長曾惠瑾剛好搭到戰後嬰兒潮的車尾。年輕，有著不輸40歲人的外貌與精力，讀書與工作的拚勁，又有60、70歲人當年把台灣帶起來的影子。她和許多在威權時代長大的人一樣，是父母眼中的乖孩子，師長眼中的好學生，努力讀書、考試、埋首於工作，一路成為世界第一大會計專業服務機構PwC的拔尖菁英。

曾惠瑾洞察力強，擅長協助企業營運與策略規劃，向來分析別人的她難得坐下來，與《康健》面對面，分析起自己。當被問到退休後，會把錢花在哪些事物上？她給了我們以下回答，這似乎也是5年級生的共同願望。

資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾。（圖片來源：資誠聯合會計師事務所提供）

1. 進行深度旅遊

由於工作時不能放太多假，我退休第一件事情是要旅遊，深度、知性之旅那種，不是走馬看花的行程。當時間充裕，我會想去以人文歷史或藝術著稱的地方，裡面有很多故事，能造訪此類地方是令人感動的事。

旅遊之餘，我也想從事導覽，如植物、博物館，或古蹟導覽。世界上該去認識的事情還有好多，如果對事物走過來的脈動能有深刻的理解，又還能與人分享，會是很快樂的事。

2. 學自己有興趣的事物

小時候，我們會去做很多事，但國中以後幾乎每天都在考試，現在則是面對工作，自己的時間近乎全無。退休後，想去學很多當時沒做到的事情。

我小時候很愛畫畫、寫書法，可是從讀書到工作之間這段時間， 算是完全中斷。退休後，想重新拾起。小時候也學鋼琴，以後還是可以練，但我不會純粹去學技法，而是去彈自己喜歡的音樂，當年真的是被逼著彈，要練速度、手法、感情，以後希望能隨心所欲。

這不是說我非得做哪些事，而是在什麼情況下，我會感到自己最快樂、最幸福、最滿足，就去做那些吧。

3. 為人提供諮詢

退休後，我會希望會當mentor（人生或工作導師）。從事服務業的緣故，我協助過很多公司，不管規模大小都接觸很多。我在職場30幾年，經手過的產業非常多，不限於醫藥、保健、生技，也見證國家的發展脈動，對許多事情感觸很深。所以行有餘力我會很想去做mentor，這會是我退休生活的一部分。

總之，人生可以走得更寬更廣，可是在職場裡你有你的責任，有些事情沒有辦法隨心所欲。以後時間是自己的，終於可以好好規劃。

(中時電子報)