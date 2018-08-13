基本工資非漲不可 漲幅勞資看法出入大

2018年08月13日 16:45 中時 李宜秦

基本工資審議委員會將在本周四（16日）登場，勞方委員昨先召開會前會凝聚共識。目前勞方委員皆認為基本工資須大幅調漲31％至月薪2萬8862元、時薪164元，與資方期望的2到5％漲幅差距甚大；據了解，資方可接受時薪調至150元，官方態度也認為需要調漲，但漲幅勞資雙方看法差距大，恐怕還有得喬了！

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，目前勞方委員已有共識，由於台灣在1998年到2006年間工資凍漲，導致長期低薪現象普遍，認為這次調薪應大幅調整，主張以每人每月最低生活費乘上就業扶養比調整，算出月薪應從2萬2000元調至2萬8862元、時薪從140元調至164元。

勞方委員、全產總理事長莊爵安表示，勞方委員多認為時薪、月薪應漲幅一致，否則恐有企業道德責任，例如企業以月薪換算時薪給薪，或乾脆不聘時薪人員，勞工無法受惠。戴國榮說，台灣勞工超過九成是領取月薪，因此月薪的調整是相當重要。

戴國榮表示，近年來台灣的薪資漲幅已落後經濟暨合作發展組織（OECD）34％，且根據OECD的低薪算法，在台灣只要薪水低於2萬7075元的就屬低薪族，而OECD的低薪族比例為15.9％，我國卻超過20％，每5位勞工就有1名低薪族，明顯看出企業未將經濟成長的果實與勞工分享。

針對資方期望調漲幅度在2到5％一事，戴國榮質疑資方數據何來，希望資方可以公佈他們的調整幅度計算方法，而不是空喊數據，「依據資方喊出的漲到2萬2800元，等於勞工一個月才多800、一天才多不到20元，根本沒感覺。」勞資想法出入甚大，仍須商討。

莊爵安說，今日會前會因勞方委員事前都有先交流意見，因此有成功凝聚共識。官方態度也認為「必須調漲」，勞動部官方表示，會全權尊重審議委員會的最後結論，端看委員會討論後決定漲幅。

(中時 )