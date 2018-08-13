竹市香山區親子館19日啟用 朝1區1親子館目標邁進

新竹市香山區親子館將於19日啟用，館內營造樹屋特色，市府歡迎親子前來體驗。（陳育賢攝）

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新竹市香山區親子館將於19日啟用，館內營造樹屋特色，市府歡迎親子前來體驗。（陳育賢攝）
新竹市香山區親子館將於19日啟用，館內營造樹屋特色，市府歡迎親子前來體驗。（陳育賢攝）

新竹市政府近年積極推動1區1親子館政策，繼廣受市民喜愛的東區親子館後，第2座親子館即將於19日在香山區行政大樓正式啟用，此親子館以友善親子與探索成長為主軸，強調親子共學共樂，歡迎親子來體驗。

市長林智堅表示，東區親子館自2015年開館以來，入館人數已經突破32萬人次，不僅是市民朋友熱門的親子同樂空間，同時也是親子共學的好地方，而香山區親子館即將在本周日啟用，緊接著北區親子館也將在2019年落成，實現1區1親子館的目標。

社會處長李季縈表示，香山區親子館位在香山行政大樓內，外觀是玻璃金字塔式建築，室內面積約372.68坪，挑高建築讓溫暖的陽光灑落，館內營造樹屋特色，搭配著延伸隧道及孩子們最愛的紙捲迷宮。

此外，還有角色扮演區、積木牆與遊戲空間、迷你版滑步車道、潑彩教室，以及0至2歲遊戲專區等。

香山區親子館19日啟用後，將於21日正式營運，未來每周2到周日開放，每天3個場次，每場次90分鐘並可容納50組的親子使用。

(中時 )

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