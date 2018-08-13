南開科大用科技AR著色魚給長輩療癒 讓畫的魚動起來

▲由南開科大、台中教育大學以及雲林科大等5名學生團隊設計出的AR著色魚APP軟體。（楊樹煌攝）

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▲南開科大邀請南埔C級長照站的長輩們，快樂學習AR著色魚，並展現他們的學習成果。（楊樹煌攝）

南開科技大學特色福祉科技與服務管理研究發展中心，由學生與長輩們用科技AR著色魚，因可讓畫的魚動起來，長輩們都很好奇；AR著色魚技術是由教育部智活二期智創聯盟跨校學生團隊所研發，目前正由南開科全力推動，南開科大說，希望看到長輩們快樂地學習。

南開科大福祉科技與服務管理研究發展中心主任林正敏，今天特別帶著智創聯盟夥伴前往南埔社區，和長輩共同學習「智慧生活科技導入在地文化」，目的就是要給長輩療癒效，他們說，看到長輩們非常快樂地學習，感覺真的很棒。

南開科大的科技AR著色魚技術，是由教育部智活二期智創聯盟跨校學生團隊所研發，這團隊由南開科大、台中教育大學以及雲林科大等5名學生組成，設計出這款AR著色魚的APP；最近經測試後再改良其軟體效能，讓這項APP變得更棒。

今天經南開科大邀請南埔C級長照站，與長輩共學QR CODE以及AR兩項技術，為該校執行大學社會責任計畫的南投不老城注入科技元素，南開科大指出，從實驗中發現，只要是好的設計，長輩也愛玩科技，尤其是AR著色魚，能讓畫的魚動起來，讓長輩們都覺得很新奇，且頗具療癒成效。

(中時 )

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