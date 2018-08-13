肯亞團遭河馬攻擊 國發會前主委林祖嘉團員之一

2018年08月13日 17:03 中時 王思慧

鶴悠旅行社在8月初辦理「2018肯亞動物大遷徒」旅行團，在肯亞遭河馬攻擊1死1傷，又遇上遊覽車車禍意外，造成15人受傷。國發會前主委林祖嘉在個人臉書PO文，「謝謝大家關心，我們一家都很平安，回到台灣後再跟大家報告」。臉書也自動定位在肯亞奈洛比， 顯示林祖嘉一家四口也是團員，都平安無事。

林祖嘉8月10在臉書寫下旅遊心得，「明天要離開馬塞馬拉大草原，前往納依瓦莎湖，那裡水鳥很多，是個賞鳥的好地方。」納依瓦莎湖就是發生河馬攻擊台灣遊客的地點。

燦星旅行社廖肇陽表示，台灣前往非洲旅行團不多，屬小眾市場，像肯亞發生意外這團團費要20萬左右，是高消費生態旅遊團，通常是經濟能力不錯，對野生攝影等很有興趣的人，才會報名參加，且一團人數不多，這團30人算多。

廖肇陽說，在大草原欣賞動物的時候，可能會搭越野車，也會有人帶相機攝影，不過一定要聽從領隊指導，不要隨意靠近動物，以及水深的地方。

旅遊達人943表示，台灣人對於動物的知識有限，看到河馬的時候，可能在動物園，有圍籬等防護措施，不知道河馬攻擊力強，危機意識少。因此到非洲旅遊看到動物要保持安全距離，也不要太靠近湖邊。以前也曾到非洲旅遊，一定不會靠近動物，以免發生意外。

(中時 )