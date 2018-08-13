彰監竹琴國樂團 獲「鹿港映象」音樂賽評審團特別獎

2018年08月13日 17:12 中時 謝瓊雲

彰化監獄為了使受刑人達到適性教化的目標，成立了以「健康、藝術、人文關懷」為底蘊的儒林學苑，開辦了十餘組音樂及造形藝術課程，去年國樂團也曾參加戒護職能競技大賽。(彰化監獄教誨師蕭妙奇提供)

彰化監獄的竹琴、國樂班都已開辦多年，這次能榮獲鹿港映象音樂比賽的評審團特別獎，讓團員們感到很振奮。(謝瓊雲翻攝)

由智榮文教基金會主辦、宏碁集團創辦人施振榮發起的第一屆「2018鹿港映象交響詩」音樂比賽，彰化監獄「深耕堡國樂團」、「美善竹琴樂團」在27日決賽前，率先榮獲「評審團特別獎」，讓總刑期超過200年的24名團員十分振奮。

彰化監獄針對刑期較長的受刑人，2009年成立竹琴班，曾一度中斷的國樂班也在2014年復辦，盼藉由音樂陶冶、教化人心；上月初在兩班指導老師蘇俊琪建議下，趕在截止收件前送件報名初賽。

教誨師蕭妙奇表示，初賽選拔採自製樂團演奏影片送審，因此在監獄教室內讓兩團成員穿上正式演出服裝演奏錄影，他心想若能獲選，對過去拿刀拿槍拚輸贏、滿身刺青的受刑人來說，將是莫大鼓舞。原以為決賽是在鹿港舉辦，沒想到日前接到通知，才知道地點在台北，不得已只好忍痛棄賽。

網路影片中兩團演出者全戴上眼罩、保護其容貌不曝光，因此吸引擔任比賽評審長的施振榮目光，得知服刑中的他們不克北上參賽，12日親自宣布獲獎，盼藉此鼓勵受刑人的的努力與表現。

蘇俊琪表示，自己也曾年少輕狂、叛逆過，因接觸音樂才改變人生，6年來陸續在彰化監獄、看守所和雲林監獄擔任樂團老師；受刑人雖外表兇狠，上課時認真程度不亞於外面社區大學的學員，難得上場獨奏還會害羞臉紅。有些同學出獄後還繼續跟著樂團每個月去安養中心義演、參與社會服務。

他說，申請出監演出或比賽，依規定受刑人與戒護人力比為1比3，實際上難度很高，班員們得知獲得特別獎，既高興又失望，無法北上現場演出亦無法上台領獎，希望能當面邀請頒獎人施振榮至彰監演講與參訪，讓兩團成員有機會現場演奏給他欣賞。

(中時 )