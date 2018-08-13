衛福部台北醫院大火 慈濟200志工協助清理

2018年08月13日 17:16 中時 廖德修

近200位慈濟志工，上午將近9點抵達衛福部台北醫院進行災後清理，從5樓到9樓依樓層、分動線進行清理。（圖／慈濟基金會提供）

為了讓被疏散在外的病患能在安全、清潔狀況下，盡速回到病房休養，醫院人員與慈濟志工一起清理醫院。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工給予家屬關懷與膚慰。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工安撫受驚嚇的病患，給予傾聽與膚慰。（圖／慈濟基金會提供）

位於新北市新莊區思源路上的衛福部台北醫院，13日清晨4點多在7樓的安寧病房傳出火警，造成多人傷亡。警消獲報趕抵現場搶救，慈濟新莊地區志工也在火災發生後不久，於5點40分抵達現場展開關懷。再經通報為重大災情後，隨即透過社區通報系統，新莊、板橋、三重的慈濟志工也立即啟動災後關懷行動。

火災發生後不久，新北市慈濟志工除了有30多人前往現場，協助照顧病患及發放麵包、飲料，供救災人員補充體力外，另有多組慈濟志工分別前往其他急送醫院進行關懷。火勢於早上5點多獲得控制後，衛福部台北醫院也主動向慈濟志工提出請求，希望能夠協助災後的院區清理。

共有將近200位新北地區的慈濟志工，於上午9點前抵達院區並投入災後清理，從5樓到9樓「依樓層、分動線」展開清理工作。其他慈濟志工也在院區大廳及院區外成立服務據點與關懷中心，除了協助病房區餐點發放，也機動支援各項協助。

對於不幸往生者，慈濟志工陪伴家屬進行助念，祈求「亡者靈安、生者心安」。新北市板橋區、三重區等地的慈濟志工也動員前往各醫院，進行訪視、膚慰關懷與陪伴，並在中午準備350個便當供救災人員、家屬等食用。

慈濟基金會表示，慈濟落實社區急難救助，「一方有難、十方馳援、慈濟關懷一直都在」，慈濟志工除了至現場關懷救災的警消人員，許多被疏散到外面的病患家屬，志工也給予膚慰，傳遞安定的力量。另外，分送其他醫療院所救治的傷患，慈濟志工也將持續前往各醫院，以「愛」接力關懷。

(中時 )