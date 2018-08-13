開車等紅燈、電影看一半睡著？竟與十大死因有關

2018年08月13日 17:25 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

開車等紅燈、電影看一半常無意識睡著？可能是睡眠呼吸中止症。(圖／shutterstock)

晚上睡覺總被另一半抱怨鼾聲如雷？白天明明不覺得累，卻連看電影、碰到塞車都會無意識的睡著？小心，你可能得到了睡眠呼吸中止症。

亞洲睡眠醫學學會理事長陳濘宏指出，全台約有600萬民眾有睡眠障礙，其中45萬是阻塞型睡眠呼吸中止症，另有中樞型、混合型，以阻塞型最為常見。根據衛福部2017年公佈的前10大死因中有9個與睡眠呼吸中止症有關聯。

「患者睡眠時會因呼吸道塌陷，使吸氣進入肺部的氣流減弱或中斷，」日本睡眠醫學權威、順天堂大學醫學院教授谷川武解釋，這會導致嚴重間歇性缺氧，血氧濃度低下，一方面會讓交感神經異常，血壓升高；也會啟動發炎反應，造成內皮細胞異常，並出現胰島素阻抗、糖尿病等新陳代謝疾病，還可能刺激腫瘤增長。

●如何判斷是一般打鼾 還是睡眠呼吸中止症？

偶發性、低頻且連續的鼾聲較沒有危險，通常是因為感冒、過敏、鼻塞等導致，只要身體好轉就能改善。

但若打鼾屬於高頻、間歇性的鼾聲，且會嗆到驚醒，甚至呼吸中斷；白天也容易注意力不集中，即使覺得不累也會有嗜睡症狀，就有可能是睡眠呼吸中止症，必須盡快就醫治療。谷川武建議可用以下問卷自我檢測：

日間嗜睡問卷。（謝懿安製表／資料提供：日本順天堂大學教授谷川武）

台灣睡眠醫學學會理事周昆達指出，就醫後若診斷為中、重度的睡眠呼吸中止症，則需要用陽壓睡眠呼吸器（CPAP）輔助睡眠，透過機器產生持續氣流，將空氣打入氣道，維持上呼吸道不會塌陷。

根據美國睡眠醫學學會指出，陽壓睡眠呼吸器為治療睡眠呼吸中止症第一線治療方式；加拿大胸腔學會臨床指引則將其列為首要治療。

然而，由於陽壓呼吸器目前無健保給付，一台4～8萬不等，對民眾是較大的負擔，對比日、法、英等國已有全額或部分給付，日本民眾還可用租借方式使用，減輕負擔。陳濘宏呼籲，政府可以盡早推動配套措施，增加患者治療意願。

谷川武也強調，睡眠呼吸中止症需要長時間的追蹤與治療，呼吸器是改善症狀，許多患者的根本原因是肥胖造成呼吸道阻塞，還需要搭配運動、飲食來控制體重。同時也要增加民眾自我意識，早日揪出潛在族群並積極治療。

(中時電子報)