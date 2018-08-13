開車等紅燈、電影看一半睡著？竟與十大死因有關

日間嗜睡問卷。（謝懿安製表／資料提供：日本順天堂大學教授谷川武）

友善列印
中時電子報
／編輯、／文
開車等紅燈、電影看一半常無意識睡著？可能是睡眠呼吸中止症。(圖／shutterstock)

晚上睡覺總被另一半抱怨鼾聲如雷？白天明明不覺得累，卻連看電影、碰到塞車都會無意識的睡著？小心，你可能得到了睡眠呼吸中止症。

亞洲睡眠醫學學會理事長陳濘宏指出，全台約有600萬民眾有睡眠障礙，其中45萬是阻塞型睡眠呼吸中止症，另有中樞型、混合型，以阻塞型最為常見。根據衛福部2017年公佈的前10大死因中有9個與睡眠呼吸中止症有關聯。

「患者睡眠時會因呼吸道塌陷，使吸氣進入肺部的氣流減弱或中斷，」日本睡眠醫學權威、順天堂大學醫學院教授谷川武解釋，這會導致嚴重間歇性缺氧，血氧濃度低下，一方面會讓交感神經異常，血壓升高；也會啟動發炎反應，造成內皮細胞異常，並出現胰島素阻抗、糖尿病等新陳代謝疾病，還可能刺激腫瘤增長。

●如何判斷是一般打鼾 還是睡眠呼吸中止症？

偶發性、低頻且連續的鼾聲較沒有危險，通常是因為感冒、過敏、鼻塞等導致，只要身體好轉就能改善。

但若打鼾屬於高頻、間歇性的鼾聲，且會嗆到驚醒，甚至呼吸中斷；白天也容易注意力不集中，即使覺得不累也會有嗜睡症狀，就有可能是睡眠呼吸中止症，必須盡快就醫治療。谷川武建議可用以下問卷自我檢測：

日間嗜睡問卷。（謝懿安製表／資料提供：日本順天堂大學教授谷川武）

台灣睡眠醫學學會理事周昆達指出，就醫後若診斷為中、重度的睡眠呼吸中止症，則需要用陽壓睡眠呼吸器（CPAP）輔助睡眠，透過機器產生持續氣流，將空氣打入氣道，維持上呼吸道不會塌陷。

根據美國睡眠醫學學會指出，陽壓睡眠呼吸器為治療睡眠呼吸中止症第一線治療方式；加拿大胸腔學會臨床指引則將其列為首要治療。

然而，由於陽壓呼吸器目前無健保給付，一台4～8萬不等，對民眾是較大的負擔，對比日、法、英等國已有全額或部分給付，日本民眾還可用租借方式使用，減輕負擔。陳濘宏呼籲，政府可以盡早推動配套措施，增加患者治療意願。

谷川武也強調，睡眠呼吸中止症需要長時間的追蹤與治療，呼吸器是改善症狀，許多患者的根本原因是肥胖造成呼吸道阻塞，還需要搭配運動、飲食來控制體重。同時也要增加民眾自我意識，早日揪出潛在族群並積極治療。

(中時電子報)

呼呼大睡≠睡得好 小心「睡眠呼吸中止症」
別小看「睡眠呼吸中止症」，除了容易中風，還會致癌
睡過久、太短都可能增加死亡率！各年齡理想睡眠時數 一張圖秒懂
上班要顧慮職場上的眉眉角角，下班要煩惱生活中的大大小小，你心累了嗎？
運用新思維打破框架，打造熟齡第二新創！財富的規劃管理10/12專家教你這樣因應

文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

衛福部台北醫院大火 慈濟200志工… 促進中市西區南區繁榮 學府路、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。