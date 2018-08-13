台北醫院9死15傷火警 新北副市長李四川致贈慰問金

李四川在樂生迴龍院區探視傷者 並致贈慰問金。（譚宇哲翻攝）

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李四川進入長庚醫院往生室安慰3名罹難者家屬 並聽取意見。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區衛生福利部立台北醫院護理之家13日凌晨4時許發生火警，造成9死15輕重傷，起火原因目前仍帶火調釐清，新北市長副市長李四川案發後前往樂生療養院迴龍院區和林口長庚醫院等慰問，致贈每位罹難者1萬元和傷者5000元慰問金外，並交辦相關局處協助家屬處理後續喪葬和轉住院事宜。

李四川今天上午10時許由社會局副局長呂春萍、新莊區長李政勳等人陪同，抵達樂生療養院迴龍院區慰問，李四川除慰問罹難者和住院傷者家屬外，也探訪台北醫院附設護理之家9位轉至樂生療養院迴龍院區安置的長輩。

隨後李四川轉往林口長庚醫院探視，長庚醫院共收有6名病患，其中3人急救後不幸罹難，李四川至往生室安慰家屬，家屬表達有關大體及後續喪葬事宜，李四川表示，原則上市府以板橋殯儀館作為安置，待檢察官相驗後，再尊重家屬移動，後續會由殯葬處協助，一定會尊重家屬意願。

新北市社會局表示，台北醫院火警案傷者分送台大、亞東、長庚、樂生、台北馬偕、雙和、輔大、市聯醫三重、板橋院區以及新泰等醫院，各院區均派有社工駐點協助服務，市府訂有災害救助辦法，往生者20萬元、重傷者10萬元，後續將依相關辦法來辦理慰助。

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