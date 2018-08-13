促進中市西區南區繁榮 學府路、公館路正式開通

南區學府路與西區公館路13日開放通車，市長林佳龍與委黃國書、市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、李中及多位地方民代象徵性將簡易路障移除，宣告學府路開通。（馮惠宜攝）

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學府路開通後台中市長林佳龍與地方民代也一起邁步從學府路步行到公館路口。（馮惠宜攝）
台中市鐵路高架化後西區公館路、南區學府路13日正式開通。（馮惠宜攝）
台中市議員鄭功進（左二）建議交通局長王義川（左一）為避免汽機車駕駛人因不熟悉新的路況而發生意外，市府應加派義交人力的協助宣導。（馮惠宜攝）

號稱是台中市鐵路高架化後都市縫合最艱難的一哩路：西區公館路、南區學府路，經市府與中央協調，陸續打除中央分隔島並建置號誌設施，13日市長林佳龍偕地方民代一起拿起圍在路口的三角錐、簡易護欄宣告正式通車；唯複雜的六叉路口，交通安全備受矚目。

台中市在鐵路高架化後，為打破過去鐵道切割的情況，市府和鐵道局積極推動都市縫合計畫，進行地下道填平及道路新闢，其中學府路、公館路的打通也是其一，原本要來往鐵路兩側的民眾要透過林森路或五權路，繞道時間約15分鐘，但學府路、公館路打通後，時間大幅縮減為1分鐘，提供民眾更便捷的道路。

市長林佳龍表示，台中鐵路高架化後，市府和交通局鐵道局積極推動都市縫合計畫，已完成填平17處地下道及新闢道路，開放車輛通行，未來整個21.7公里長的鐵路軸線都會暢通；他也宣告在該路口開通後，鄰近的鐵路高架增設五權站也計畫在10月運轉。

交通局長王義川指出，學府路與公館路為6叉路口，車流複雜，為顧及用路人交通安全，因此，採取輪放性號誌，整體號誌在尖峰時間設計周期為150秒，平均車輛等待時間約1分半至2分鐘。

市議員江肇國說，該路段打通後，也能直接串聯中興大學商圈與與西區美術館商圈、第五市場、台中州廳等，是鐵路高架化後，縫合前後站最重要的道路之一。市議員邱素貞指出，這條道路打通後將可促進南區與西區的繁榮發展。

市議員鄭功進建議，為避免汽機車駕駛人因不熟悉新的路況而發生意外，市府應加派義交人力的協助宣導。此外，針對光明學子現有的綠斑馬通行秒數不到40秒，卻需橫跨四個車道，建議學校務必要安排導護人力，確保學童安全。

(中時 )

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