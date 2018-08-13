滿臉瘀青！陳勢安自揭叛逆「需要被修理」

2018年08月13日 17:39 中時 尤嬿妮

陳勢安月底將推出新專輯。（華納提供）

陳勢安月底將推出新專輯。（華納提供）

陳勢安月底將推出新專輯。（華納提供）

陳勢安相隔2年即將推出新專輯《壞掉的我們》，日前拍攝封面視覺照，陳勢安打破過去乾淨、清新形象，化了滿臉瘀青、骯髒的「受傷妝」，慵懶癱在地上、車上，全身折來折去，一會兒將腳舉到腰部、一會兒扭曲身體，揣摩自己是「壞掉」的廢棄機器人，他自嘲好像練瑜伽，工作人員則笑稱他拍完這次封面後，可以去演電影《大法師》。

專輯視覺設計以「壞掉」、「需要被修理」的狀態為主題，而「壞掉」二字令陳勢安特別有感，因他出生傳統家庭，從小就是大人眼中的資優生，就連上學都由家人接送，直到高中才學會搭公車，然而外表看似乖巧的他，心中卻常有叛逆念頭，高中時不顧髮禁梳油頭去上學，被老師抓到辦公室剪頭髮，為了自由，更故意考了離家很遠、需外宿的大學，並陰錯陽差成了歌手，這一切雖背離大人眼中「正常」的軌道，卻也造就了現在的陳勢安。

陳勢安感性說：「或許我不是大人眼中成功的範本，但希望我的故事能給大家反思的機會，不要猶豫做自己喜歡的事，沒有人能定義什麼是『壞掉』，勇敢做大家眼中那個『壞掉』的自己。」希望每個人都能捍衛心中相信的價值，不被外人眼光束縛。陳勢安首波新歌〈壞掉的大人〉15日在Hit Fm首播，《壞掉的我們》31日發行。

(中時 )