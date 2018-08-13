讓他三尺又何妨 許乃文8年解決延宕35年道路問題

2018年08月13日 17:58 中時 李義

高雄市前鎮區一心一路22巷33弄的道路，經過35年努力，終於可以進行闢建了。（李義翻攝）

高雄市前鎮區一心一路22巷33弄的道路是都市計畫道路，因地主們無共識而遲遲未能完成徵收。市議員參選人許乃文市府服務8年期間，與里長攜手合作奔走協調，上周終於取得地主們同意，短短82米長的路，花了35年才走完。

竹南里長蔡萬春擔任里長前，市府、民代與當時的地主們就一直針對徵收與開闢程序進行協商，但因先前有地主不同意徵收而一直延宕沒有進展。期間，地主還易人，一切又回到原點重新開始，更增加協調困難度。

前鎮子弟許乃文在工務局任職時接觸到此案，也投入協調，得知因土地所有權問題致使無法完成徵收施工，致使附近居民出入不便，道路品質也無法獲得妥善維護。

直到離開市府投入參選前鎮小港區議員，許乃文對此案仍是念茲在茲未放棄，與蔡萬春里長奔走協調。

市府工務局新工處1個月前召開協調會現勘，7位地主未全部到齊，許、蔡2人也加入協調勸說，2周前終於取得6地主同意書，後來，最後一位地主也首肯。

寬6公尺、總長82公尺的都市計畫道路，走了35年終於可以開通施工了，許乃文也鬆口氣，回首來時路的酸甜苦辣都值得了。他笑說，不禁想起一首古詩句：「讓他三尺又何妨」，感謝地主們為居民的出入著想，這分功德等同造橋舖路。

新工處表示，目前已著手規畫開闢期程，後續的路燈、排水設施等作業將會陸續到位，給市民一條安全回家的路。

(中時 )