台灣虎航2018年冬季班表再開賣 促銷價999元起

2018年08月13日 17:35 工商 張佩芬

台灣虎航2018年冬季班表早鳥優惠，預計將於週三(15日)再開賣，促銷期間：2018年8月15日上午10:00起至2018年8月16日晚間23:59止，最低單程999元起。

促銷航線包括：桃園-釜山、高雄-沖繩那霸單程未稅早鳥促銷優惠價999起；桃園-茨城、桃園-東京成田、桃園-大阪關西、高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-名古屋單程未稅早鳥促銷優惠價1,299起；桃園-仙台單程未稅早鳥促銷優惠價1,399起；桃園-佐賀單程未稅早鳥促銷優惠價1,599起；桃園-花卷、桃園-小松單程未稅早鳥促銷優惠價1,799起。

本次推出的優惠促銷搭乘期間為2018年10月28日至2019年3月30日，涵蓋年底的聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。優惠機票數量有限，欲購從速。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網

(www.tigerairtw.com) 購票。

另，本波新增開賣的桃園-茨城、桃園-佐賀、桃園-仙台、桃園-花卷、桃園-小松、桃園-釜山及高雄-名古屋等7條航線，將同時提供促銷代碼「ITWINTER」可使用，以感謝虎迷們的支持及等待；若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格再享9折優惠。

消費者若未能搶得先機購入早鳥促銷優惠價，亦可藉由促銷代碼享受折扣價格。而重覆開放銷售的航線，包括：桃園-東京成田、桃園-大阪關西、高雄-東京成田、高雄-大阪關西及高雄-沖繩那霸等5條航線，則將上(7)月尚未開放銷售的日期與航班一次補齊，詳細航班資訊，請至活動說明頁查詢(bit.ly/2NKRYt8)；其餘航線的銷售時程則將另行公告。

自今(2018)年10月28日起，台灣虎航桃園-仙台將增為每週5班；桃園-花卷將維持每週2班，天天都有航班出發到東北地區，旅客可自由組合不同天數的行程，不走回頭路，讓行程規劃具有高度的自主性。歡迎虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)以獲得第一手訊息。

為慶祝2018年冬季班表再開放銷售，廣受虎迷歡迎的日本WAmazing無限流量SIM卡登錄活動也將持續，虎迷們可於2018年8月15日至2018年8月19日登錄活動網頁(bit.ly/2NKRYt8)，詳情請至活動網頁查看。

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