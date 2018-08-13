《中時晚間快報》長照機構暗夜惡火 6年奪36命

2018年08月13日 17:31 中時電子報 綜合報導

◎長照機構暗夜惡火 6年奪36命

新莊衛福部台北醫院深夜惡火，造成39人死傷，因起火地點位於七樓，外界質疑，因設在高樓可能造成患者難移動。對此，衛福部表示，目前對於護理之家僅規定不能設在地下室，因樓層高低不是問題，而是醫護人員的逃生演練是否夠熟悉災害辨識，包含評估風險、疏散、通報等，在消防隊來之前的五分鐘，先有積極作為。

◎陸美貿易戰波及 大灣區規畫可能延遲出台

陸美貿易戰火正酣，香港《星島日報》報導稱，涉及廣東、香港和澳門的大灣區規畫綱要至今沒有推出時間，對此，大陸全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深透露，鑑於貿易戰持續升溫，北京當局延遲推出粵港澳大灣區規畫綱要。「若談論太多大灣區規畫，可能會招致美國採取行動。」

◎肯亞河馬攻擊台客1死1傷同團再遇車禍15傷

台灣旅客肯亞遭河馬攻擊！該團由鶴悠旅行社辦理「2018肯亞動物大遷徒」旅行團，旅遊期間為8月2日至8月13日，兩名旅客被河馬攻擊，造成一死一傷。沒想到該團在搭遊覽車回飯店途中發生車禍，15人受傷，其中2人傷勢較重住院治療。

◎廟會中學習成長 草屯囝仔首攻Legacy開唱

「草屯囝仔」由樞育、阿倉組成，12日在台北華山Legacy開唱，舉辦「為此時而唱」首場演唱會，主題呼應他們虔誠宗教信仰，兩人征戰台灣各地廟會、活動演出，演唱會現場特別打造成「廟會嘉年華」熱鬧一番，入場時門口特別放置火爐讓粉絲可以「過火」，接著在場內可看到神明、神將坐鎮。

(中時電子報)