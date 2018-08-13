全民男友暖幫消暑 對這事沒自信「怕受孕不成功」

2018年08月13日 17:38 中時電子報 施品瑜

陳彥名慶生簽書會台中場。（圖／馬棋朵提供）

陳彥名慶生簽書會高雄場。（圖／馬棋朵提供）

「全民男友」陳彥名因拍BL網劇而走紅，近日和名攝影大師「人良土兀」跨界合作，發行寫真日記《陳彥名ARIC #Y1闖入》，於11、12日分別在北、中、南各舉辦簽書會，因為簽書會在生日前夕，公司特別邀請粉絲一同陪他慶祝生日，有人甚至提前五小時在活動現場排隊，讓陳彥名相當不捨，貼心向公司爭取贈送冰淇淋給參加慶生會的粉絲，就是為了感謝大家對他的支持。

陳彥名表示：「這是第一次到高雄和台中跟大家見面，聽說有粉絲說因為買不到書而沒辦法進場參加活動，只能待在場地外面，其實讓我滿有愧疚感的，我真的很感謝大家這麼支持我，粉絲的愛我都有感受到。」

陳彥名曾上節目開口唱歌，被主持人稱讚其實不難聽，只是需要一些訓練，使得粉絲也相當期待他未來可以出單曲，但對自身要求較高的他，則謙虛說：「這件事我真的太沒自信，深怕無法讓大家的耳朵懷孕，反而還玷汙大家的耳朵。」透露有沒有機會就要看公司的規劃，但他也希望多充實自己的才藝，有機會一定會為粉絲帶來更多的驚喜。

陳彥名為幫粉絲消暑，特別準備冰淇淋。（圖／馬棋朵提供）

陳彥名出道後便受封「全民男友」，為了體貼粉絲，特別準備冰淇淋給參加活動的粉絲，幫大家消消暑，本身很愛吃冰的牠，為了苦練的身材著想，只能忍著少吃一些。曾因為工作需求開始接觸健身，進而迷上了健身，因此在這次的新書中，有小露一點身材，可以看見他精實的身材，但他覺得還不夠滿意，希望可以讓自己的身材再進步一些，還把孔劉的身材照設成桌布來激勵自己。

新書中除了身材的部分，還記錄下在咖啡廳遇到的人、事、物，而書名中的「#」的符號，就像是代表著這一個網路的新世代，網路媒體的盛行，「Y」是彥名的縮寫的第一個字母，而「1」則代表著陳彥名的第一本書、第一次拍電影、第一次在咖啡廳沖泡咖啡、第一次的見面會以及從小到大的生活點滴。相當尊敬父親的彥名，這次的書中也寫到了父親，從以前的害怕、逃避，到現在的深愛、尊敬。

(中時電子報)