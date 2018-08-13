台北醫院罹難者相驗 朱立倫到場慰問家屬

2018年08月13日 17:40 中時 王揚傑

罹難者85歲張園女士的媳婦抱怨，台北醫院都沒有聯絡家屬，大概6點的時候，我們是看到新聞報導之後，趕快打電話去醫院詢問，醫院那邊很混亂，叫我們自己過來認，所有的人都沒有名字，我們才趕過來。醫院在這方面對家屬有些瑕疵，我們完全沒辦法知道任何訊息，醫院也沒有提供人員協助，是我們自己開車去樂生迴龍分院才確認。

但張園女士的媳婦對安養中心平日的服務表示滿意，婆婆住了9年，家屬都很安心。新北市長朱立倫午後至新北市立殯儀館慰問罹難者家屬，致送1萬元慰問金，94歲張救女士的媳婦向朱立倫抱怨，雖然從2010年婆婆住進來，醫院照顧婆婆都很好，問題是今天發生事情，醫院都沒有一個代表出面和家屬講話。

朱立倫表示，不幸發生這樣的事件，大家都非常難過，第一時間消防局全力出動救災，已要求消防局盡快公布造成火災的原因，至於未來不論是部立醫院和其他各級醫院，在管理及防火方面需要檢討改進，行政院長賴清德已組成專案小組檢討。另外，對於所有傷者、往生者的後續撫卹和殯葬事宜，已指示民政局、社會局全力協助。

至於家屬對於院方的抱怨，朱立倫說，希望家屬體諒部立台北醫院，目前他們最重要的把其他的病患照顧好，至於檢討的部分，行政院賴清德院長已組成專案小組檢討。

(中時 )