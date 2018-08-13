郵件運毒闖關 海關上半年查獲逾32公斤

2018年08月13日 17:46 中時 陳麒全

新興二級毒品麥角二乙胺成分的「毒郵票」，毒性比K他命強3倍，興奮作用持續12小時，由於體積小，外型像紙，查緝不易，成為夜店新寵，也是毒梟暴利新來源。（陳麒全攝）

新興二級毒品麥角二乙胺成分的「毒郵票」，毒性比K他命強3倍，興奮作用持續12小時，由於體積小，外型像紙，查緝不易，成為夜店新寵，也是毒梟暴利新來源。（陳麒全攝）

新興二級毒品麥角二乙胺成分的「毒郵票」，毒性比K他命強3倍，興奮作用持續12小時，由於體積小，外型像紙，查緝不易，成為夜店新寵，也是毒梟暴利新來源。（陳麒全攝）

毒品市場近年來不斷有新興毒品傳入國內，毒梟用盡各種方式，企圖闖關謀利。財政部關務署台北關松山分關執行國外寄送抵台的郵件及包裹稽查，今年已查獲4件含有新興2級毒品麥角二乙胺成分的「毒郵票」，其毒性比K他命強3倍，興奮作用持續12小時，因外觀辨識不易，成為夜店新寵，也是毒梟暴利新來源。

台北關副關務長林堃龍指出，台北關松山分關派駐台北郵件處理中心，負責國外寄送到台灣郵件、包裹稽查任務。郵件及包裹體積較小，不如海運大型貨櫃或空運貨品體積龐大，依舊有毒梟試圖從郵寄的管道輸入毒品，有用信封裝毒郵票，也有外套內夾藏K他命，或者申報為生日禮物絨布玩具內夾藏大麻花。

松山分關郵務課自2018年1月至7月，在無密報情況下，查獲寄自荷蘭、加拿大、南非、日本、美國、德國等地區之郵包或函件，以偽裝方式夾帶毒品，共45件，重量合計32459.58公克，案貨包括大麻花、大麻種子、麥角二乙胺（LSD）及MDMA（快樂丸）、愷他命、安非他命、氯乙基卡西酮、氟硝西泮（FM2）等，相較2017年同期間（無密報）緝獲毒品重量7083.9公克，明顯增加3.5倍，績效良好，但也顯示國內毒品問題嚴重，政府已將打擊毒品犯罪，列為重要之政策。

台北關表示，查獲郵包夾藏毒品種類繁多，毒梟想盡各種方式想郵寄闖關，像在2017年1月27日寄自南非之快捷郵包，申報貨名為生日禮物，關員經X光儀檢視影像可疑，拆包查驗結果，為大麻花計1028公克；3月22日來自德國之國際一般郵包，申報貨名為服飾，拆包查驗結果，羽絨衣夾藏多包之愷他命，計6590公克；5月10日寄自加拿大之快捷郵包，申報貨名為嬰兒玩具，查獲大麻花計1717公克，夾藏於絨毛玩具內；5月17日寄自加拿大之快捷郵包，申報貨名為茶葉，將大麻花偽裝成茶葉包裝，緝獲大麻花計2019公克；6月7日於寄自加拿大之函件內，查獲夾藏LSD（麥角二乙胺）毒郵票20張；6月19日於寄自美國的快捷郵包，申報貨名為維他命，發現於維他命罐內藏匿大麻油膠囊30顆計39公克，種類與方式之多，令人咋舌。

林堃龍表示，松山分關查獲新興毒品「毒郵票」大多分別從加拿大、芬蘭等地寄到台灣，毒郵票基本上是紙張浸泡麥角二乙胺，放入舌下含著，可以持續興奮作用長達12個小時，毒性為K他命的3倍，公告列入二級毒品，估算夜店1張可以賣到2000元。毒郵票屬於新興毒品，治安單位在夜店或路邊臨檢，如果沒有隨身攜帶試劑檢測，較難證明並查扣這類毒品。郵寄的最多的1件多達200張，也有印上特殊圖案的毒郵票，分切後有100多張。毒郵票每小張只有1至2公分見方，1整張放在信封內郵寄不容易察覺，增加海關人員查緝難度。

臺北關進一步表示，關員憑專業、經驗及敏感度，嚴格查驗寄自世界各國，尤其來自高危險地區之郵包及函件，除經X光儀檢視或人工查驗外，並配合緝毒犬協助，截毒於關口，以落實「新世代反毒策略」安居緝毒專案。並透過檢察、警察、調查、憲兵、海關及海巡6大系統資訊共享，追查境內毒品犯罪之活動，務使不法之徒無所遁形，也籲請郵包進口人切莫心存僥倖，以身試法。

(中時 )