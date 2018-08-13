惡火共造成護理之家9死30傷 上個月才剛通過新式評鑑

2018年08月13日 17:51 中時 鄭郁蓁

新莊衛福部台北醫院深夜惡火，主管機關衛福部最新統計，這場惡火共造成9死30傷，其中一名救難的消防人員因傷住院留觀，救援的2名醫護人員則被送往長庚燒燙傷中心。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理署則證實，該院今年7月17日才剛通過新式評鑑，沒想到不到一個月就發生惡耗，對此衛福部次長薛瑞元表示，這次意外恐怕是「新的事故發生原因」，因此評鑑難以預防到。

衛福部截至昨天下午最新統計，39名患者中，其中9人死亡，9人仍在加護病房搶救，19人住院，1人急診留觀，1人已經出院。這些傷患多半都是70到90歲等年事已高的長者，分別轉送到林口長庚、台北馬偕、樂生醫院以及台大醫院等。

薛瑞元表示，意外發生後，已經要求台北醫院逐一慰問每名患者及家屬，部裡一級主管也會前往探訪，衛福部也給予初步慰問金，死亡家屬五萬、加護病房患者三萬、一般病房患者一萬元。

進一步檢討這次意外疏失，消防人員指出，因為火場的防火門沒有即時關上，薛瑞元表示，該起火病房原有4住民和1外籍看護，起火後，醫護人員立即進到病房移出3住民，但第四床卻因已煙霧瀰漫，照護員改以床單包綑把人搶救出來，而該門為防火材質，有近五分鐘的隔絕作用，才因床卡在門口，造成病房門無法關上，讓濃煙不斷冒出。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理署指出，今年七月十七日，台北醫院護理之家才剛完成新式評鑑，卻又立刻造成不幸，外界質疑，評鑑失靈。對此，薛瑞元表示，評鑑要求實地演練，包含火災預防，第一是要求檢查過去常見發生火災的原因做好預防，例如電線老舊定期查核。第二，看通報系統；最後是發生火災人員如何滅火和疏散。

護理及健康照護司長蔡淑鳯表示，去年開始，啟動新的「一般護理之家消防演練」，加入「情境演練」，特地以大夜班的人力最少的情境去做，實地操作風險辨識、通報、疏散，以及初期滅火等能力，即在消防人員抵達前的五分鐘內能有積極「減災」的作為。今年是第一年上路，307家中已有164家完成，她強調，任何教育訓練不可能一次到位，且其他護理之家也有評鑑演練情境成功滅火者。

不過，衛福部也統計，2012年以來，共發生四次安養機構大火，都是發生在大夜班也就是凌晨12點到隔天上午8點，包含2012年衛生福利部新營醫院北門院區火災釀13死、2016年新店樂活老人長期照顧中心大火釀6死、2017年龍潭愛心長照中心大火釀4死，同年屏東南門護理之家大火釀4死。加上這次，等於六年來，共造成36人死亡。

是否大夜班人力不足？蔡淑鳳表示，日後可檢討是否修正《護理之家設置標準》，增加夜間的值班人力，幫助疏散。衛福部次長薛瑞元表示衛福部責無旁貸，將視火場調查報告進行檢討，預防災難重演。

(中時 )