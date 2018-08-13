中市900座鍋爐列管 300座完工改燃氣鍋爐

2018年08月13日 18:25 中時 盧金足

台中市府環保局長白智榮13日在市政會議專案報告，在中央大力支持下，依《生煤自治條例管制條例》大砍台中火力發電廠生煤許可量500萬噸，無法火力全開，市府將制定第3次電力業加嚴標準，預計年底公布實施，要求中火將汙染排放物大降5成以上；全市鍋爐共900餘座，完工改燃氣鍋爐300餘座，台中市長林佳龍表示，這是公私協力成果。

白智榮指出，依環保署監測顯示，台中市今年上半年PM2.5平均值20.9微克，相較去年同期還要好，沿用嚴格舊標準的紫爆天數更僅有10天，創下近8年來新低。

「空品改善的腳步不會停歇！」白智榮強調，管制固定源、移動源及逸散源三方面空汙排放，目標2016年至2019年PM2.5減量3552噸，統計2016年至2018年第1季共削減約2009公噸，相當於設置321座台中都會公園。

逸散汙染源部分，台中市有60家低碳寺廟，兼顧民俗與環保之間響應「一香一爐」，估計每年減少焚香2億多支；並有1700多家餐廳響應政府政策，願意加裝油煙汙染防制設備，提供顧客更好用餐空間，未來將擴大到2000家。

「有做有成果，數據會說話！」台中市長林佳龍表示，空汙沒有立即解藥，但改善趨勢看的見，以「七年之病，求三年之艾」，每一項都有數據管理，掌握相對應的空品改善幅度

，他也提醒，數字會說話，但不要只是冷冰冰的數據，要給市民更多有溫度的感受。

(中時 )