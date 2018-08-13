亞運》統一獅蘇智傑右手腕骨折 辭退徵召

2018年08月13日 17:59 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

亞運中華棒球隊戰力再度拉警報！繼旅韓的王維中、旅日的廖任磊兩位投手退出亞運國家隊後，原本被指定是中華隊當家第四棒的統一獅強打蘇智傑，因為在中職賽事中受傷，也必須婉拒徵召，替代人選待移訓中的中華隊總教練許順益和球隊回台後，再與棒協討論。

統一獅透過新聞稿表示，9日球隊和中信兄弟的例行賽中，蘇智傑在9局上因擦棒界外球，導致右手腕不適，為了避免傷勢更加嚴重，從10日起已進行休養未再出賽。今日蘇智傑前往高雄長庚醫院進行更詳細的檢查，確認右手腕出現骨折傷勢，且右腕三角軟骨主體破裂，導致手腕有發炎腫脹現象。

統一獅並表示，經過醫師、選手及球團針對傷勢予以評估，該傷勢需要長時間休息，暫時不適合再進行激烈高張力運動，球團也將依據蘇智傑傷勢正式發函向棒協告知，辭退亞運徵召，球團也對蘇智傑因傷無法代表國家隊出賽深感遺憾，未來棒協若仍需徵召獅隊選手代表國家出席重要賽事，獅隊也將全力配合予以支援，爭取國家榮譽。

中華棒協秘書長林宗成證實，已經收到統一獅球團通知，不過總教練許順益率隊在日本移訓，今天才會搭機返台，待許順益回國後再進行討論，最晚明天提出更換的人選。

截至受傷前，蘇智傑今年球季已經打出17發全壘打，在聯盟僅次於中信兄弟張志豪的20轟，打擊率3成07，貢獻49分打點，是球隊進攻上相當重要的火力支援。

(中時電子報)