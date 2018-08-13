跆拳裁判鄭大為勝訴 前跆拳協會祕書長須相關損失

2018年08月13日 18:09 中時 謝明俊

鄭大為8年多來堅持靠司法爭自己清白。〔謝明俊攝〕

２００９年香港東亞運動會跆拳男子７２公斤級決賽事件，在場擔任副審的我國跆拳國際裁判鄭大為，因判決對手韓國選手合法得分，返國後遭受社會各界抨擊，還被跆拳協會處分停權，鄭大為為了爭清白提出告訴，日前獲得高院判決鄭大為的得分判決無誤，鄭大為特別在１３日下午召記者會，希望社會還給他一個公道，不要再誣指他是黑判。

這起紛爭是發生在２００９年的香港東亞運動會跆拳男子７２公斤級決賽，由我國選手曾敬翔對上韓國選手，比賽開始１７秒，曾敬翔就因被韓國選手正拳攻擊倒地，在場四位副審判決韓國選手合法得手，其中包括我國籍裁判鄭大為。

賽後，鄭大為遭受許多國人指責，跆拳協會更以鄭大為行為不當決定將他停權，鄭大為為了爭取自己的清白，因而提出司法訴訟，希望透過司法調查能還他公道。

歷經法院一、二審及最高法院審理，高院在１０４年１２月、１０６月１１月先後判決鄭大為在東亞運動會的判決，是無誤的。高院並在今年７月２５日進行調解確定，前跆拳協會祕書長須賠償鄭大為相關損失。

在獲得法院勝訴判決後，鄭大為１３日下午在律師陪同下召開記者會，希望能將這個事件的真相公諸在國人面前。

鄭大為表示，他一直在努力維護東亞賽事的判決無誤，以及跆拳道的正直形象，事件發生後，亞洲跆拳道聯盟在２０１０年３月１８日在泰國曼谷對此事件進行調查聽證會，更與世界跆拳道聯盟多次去函中華台北跆拳道協會與中華奧會，確認該場賽事裁判、仲裁過和都無爭議，要求中華台北跆拳道協會立刻取消對他的不當處分。

鄭大為說，整個比賽過程只有１７秒，曾敬翔被擊中過程只有０．２秒，經過相關單位將ＥＳＰＮ現場轉播錄影紀發，以專業器材播出６０分之一秒格放畫面，證實當時韓國選手正拳擊中曾敬翔的右胸護具，並未擊中喉嚨，證實了現場所有裁判的正確判決。

鄭大為說，當他看到曾敬翔被擊中倒地時，他的心裡是難過的，但身為國際裁判，維持比賽公正性是裁判的責任，更對整個跆拳道運動的教育有重大意義。

鄭大為指出，即使亞洲跆拳道聯盟和世界跆拳道聯盟出面調查，並認定這場賽事的判決與執行程序都正確無誤，台灣社會大眾還是不能明白真相，也打擊到他本人的信譽及生存權利，以及跆拳道國際賽事的客觀與公正性，這就是他８年８個月來，訴諸司法自力救濟的原因。鄭大為強調，在獲得司法判決勝訴後，他希望國人能了解這事件真相。

(中時 )