夜問打權》滅中國史就是滅中華民國 我們豈能坐視！

國民黨籍台中市長參選人盧秀燕。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導
《夜問打權》主持人黃智賢（右2），國民黨台中市長參選人盧秀燕（右1）。（圖／中天提供）

高通違公平交易，蔡政府放水？然後…蔡總統就過境美國了？蔡英文滿口台灣？忘了自己是中華民國總統？蔡總統過境洛杉磯，只見綠旗飄揚，不見中華民國國旗？高通234億罰鍰變只罰27億+5年投資？公平會自廢武功？輕饒高通？犧牲業者權益？喪權辱國？投資金額竟可換免罰？台灣被美國經濟殖民？蔡總統訪美3突破？外交虛胖值得高興？兩岸關係才是根本！

世界奇蹟？中國史變東亞史？蔡政府去中培養台獨史觀選民？滅中國史就是滅中華民國！我們豈能坐視！文言文刪減.歷史去中？蔡政府不為教育，只為文化台獨？蔡政府操弄反中、仇中、去中？要讓台灣人不認自己是中國人？欲亡其國先亡其史！中華民國2018年正式滅亡？剩下皮讓台獨寄生？

蔡政府多元史觀搞台獨？反中媚日扭曲下一代歷史觀！林佳龍上任就要重建鳥居？媚日無極限？日本殖民台灣，竟稱台中城市光榮?台中市長選情！林佳龍爭議多！盧秀燕民調小贏？花博說明會送超多禮，藍營控林佳龍變相賄選？中市千億MOU當兒戲？背景都沒查，就簽給1人公司？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：盧秀燕(台中市長參選人)

董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

李永萍(前台北市副市長)

羅智強(台北市議員參選人)

鄭師誠(資深媒體人)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)

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