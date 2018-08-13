關懷金門新住民 移民署打造友善環境

2018年08月13日 18:45 中時 李金生

金門現有新住民2600餘人，多元家庭更加多采多姿。移民署今（13）日舉辦「107年度金門縣新住民關懷網絡會議」，期待整合中央、地方和公、私部門資源，營造更友善的環境，讓他們在生活與工作上獲得更多保障。

移民署金門行政中心統計，金門現有新住民2600餘人，其中陸配約2300人占88％，外配約300人占12％。由於她們陸續加入金門大家庭，讓當地人口結構帶來變化。

移民署金門縣服務站為有效整合地區與新住民相關的教育、就業、醫療、法律等各項資源，今天特邀請轄內相關公、私部門，包括金門縣政府、中央駐金單位及NGO代表，召開「107年度金門縣新住民關懷網絡會議」，就了解新住民的需求，深化關懷與擴大服務工作，進行溝通和意見交換，做為營造友善生活環境及落實移民輔導政策的參考。

移民署特別邀請NGO第一線執行訪視關懷的「社團法人金門縣婦女權益促進會」社工員邱毓雯及「金門縣新移民關懷協會」常務理事林麗差分享訪視關懷及相關服務的業務心得。

會中也針對「新住民發展基金補助與審核」內容進行案例分享，並介紹「保障新住民寬頻上網計畫」，希望透過中華電信提供平板租借及免費上網，達到縮短數位落差與提升新住民資訊素養等多面向發展，創造新住民及子女數位新家庭。

另也就智慧e化的願景目標、「e-gate自動通關註冊申請」，以及鼓勵註冊自動通關，讓出入國境快速、安全又便利的措施進行介紹和宣導。

移民署金門行政中心專門委員陳祥麟強調，國內婚姻移民逐年上升，連同移工朋友在內，這些新住民及其子女都是非常重要的人力資源，而對於新住民家庭的需求及培力展能，非單一資源可完全協助，希望透過關懷網絡的建立，做到意見交流及資源共享，提供新住民更優質的照顧服務。

(中時 )