女星失聰勇動手術 竟爆術後沒好反「天天流血流膿」

2018年08月13日 18:17 中時電子報 吳品瑤

《超級星光大道》選手出身、曾跟賴銘偉合組「神木與瞳」團體的歌手黃美珍，2014年升格人妻，婚後仍持續在歌壇發展，前年推出新作品《左耳》，透露專輯概念來自於自身經驗，揭露了童年時期發生意外致使耳朵受到創傷，左耳因此剩下2成聽力，苦撐20多年才在前年動了手術，但術後卻未如預期恢復聽力。

黃美珍日前曾透露10歲時某次戲水發生意外，自此左耳失聰幾乎聽不到，據《蘋果》報導，因為失聰的關係，黃美珍不僅參加《星光大道》比賽時常暈眩、耳朵抽痛，多年來表演也僅戴著右邊耳機，左耳幾乎聽不到，這個傷痛對她工作造成嚴重影響，她為了不耽誤進度，因此每首歌都先在家練習數十次，以免正式上場時出錯。

黃美珍婚後仍沒放棄歌手工作，好強的她選擇隱忍耳朵的病痛，不願輕易就醫，最後是在老公張瑞哲及婆婆的鼓勵下，於2年前接受了「左側鼓室成形」手術，沒想到術後狀況不理想，2年來她的左耳幾乎天天發炎、流血甚至流膿，每次回診醫生總會面露愧疚，讓她看了不忍心，之後索性不再去看醫生。

黃美珍本人忍耐這樣的狀況，但反倒是身邊的人看不下去，頻頻鼓勵她再次接受治療，最後在眾人的鼓勵下，黃美珍決定再動一次手術，經紀人則表示這次動刀可能沒這個快，因為上次她接受手術，恢復期長達半年，前三個月相當辛苦，不僅無法搭機，傷口也非常疼痛，加上左半邊頭髮需要剃除，因此考量當今的工作安排，黃美珍要再次處理左耳病灶，最快也要等到半年後。

(中時電子報)