工商協進會為核能請願 賴揆：沒有核電不代表缺電

2018年08月13日 19:12 中時 譚宇哲

行政院長賴清德今天下午和工商協進會理事長林伯豐一同參訪林口發電廠，林伯豐當面請求賴清德「在綠電業到位之前，考慮核能」，賴清德表示，「沒有核電不代表缺電」，強調去年《電業法》修正通過，搭配綠能供應，有信心2025年能達到非核家園標準。

林伯豐說，如果台灣不缺電，企業會繼續投資，因此電業供應和合理鑑價都很重要；感謝行政院今年重啟核二廠的二號機組，紓解今年夏天的缺電危機，他強調，此事也凸顯了核電是必須考慮的選項之一，希望能在綠電業達成之前，正面思考核電的選項。

賴清德指出，核一廠機組將於年底開始除役，核三廠的二號機2025年5月最慢除役，核四廠則是當年朝野都認為應封存，而非核家園的理想並非一天就可達成，是社會民眾過去幾年慢慢凝聚的共識，從馬英九總統開始就做成核四封存的決定，政府也不是在核電廠在服役過程中，強行中斷核能發電。

賴清德表示，非核家園並非一蹴可幾，而是經過幾十年的論辯，《電業法》也終於在去年1月完成修法，且「沒有核電不代表缺電」，目前核電占發電比約12％，政府目前持續推動能源轉型，包括太陽能、風力發電等，2025年「非核家園」一定能達標，非常有信心。

賴清德也說，台灣「從來沒有一天發的電不夠，只是發電量剩多、剩少，目前台灣電力剩餘約6％，在年底至明年初，林口電廠、桃園大潭電廠、苗栗通宵電廠及高雄大林電廠陸續併聯後，將能完成企業界要求的備轉容量10％，以及備用容量15％的目標。

(中時 )