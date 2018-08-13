台中市》有花博卡停車半價 盧秀燕指市府為衝發卡量圖利廠商

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台中市政府推出使用花博卡進出提供電子票證服務的台中市公有停車場，可以有五折的優惠，對此台中市長參選人盧秀燕13日表示，台中市政府若欲在花博期間提供市民停車優待，應與申辦花博卡脫鉤，因為用減免停車費、減少市庫收入的方式，幫花博卡的廠商衝發卡量，有圖利廠商之嫌！

對此台中市交通局長王義川表示，花博卡製卡廠商依契約須完成300萬張花博卡製作，花博卡發行越多，成本越高，未發行的卡片則必須以空卡繳回市府，也就是說，花博卡實際發行量與廠商無關。

盧秀燕指出，台中市政府欲在花博期間提供市民停車優待，建議林市長應與花博卡承包商協調，停車費的損失，應該由廠商編列經費回饋給全體台中市民，讓大家可享有停車優待，否則台中市政府用我們的納稅錢，來幫廠商衝發卡量，圖利太過明顯。

盧秀燕重申，若她當選台中市長，將宣布台中市民用身份證，可不限次數免費參觀花博，所以林市長不必急著用減免停車費的方式，幫花博卡業者衝發卡量。

另外王義川表示，市府推動電子票證進出停車場優惠已有三年，現為拉高電子票證使用率，今年九月起鼓勵持花博卡電子票證進出停車場。還有目前公有停車場委外廠商均訂有相關權利金合約，過去三年的優惠措施均由市府支應。因此，盧委員認為應由廠商吸收停車費差額，並不適當。

(中時 )

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