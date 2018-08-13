低壓混戰一周！專家：更要注意「它」擾動帶來大雨

2018年08月13日 18:43 中時電子報 林郁庭

上：真正該注意的仍是在台灣東南東方的擾動98W，讓明天天氣不穩定，尤其午後配合熱力作用，發生大雨的可能性會更高。（圖/翻攝自天氣職人-吳聖宇 臉書）下：中南部今天已有較明顯的降雨發生，南台中地區也陸續出現淹水。（圖/翻攝自大里人聊天室 臉書）

本周3颱接力形成！位於廣東海面的熱帶性低氣壓，已形成今年為第16號颱風「貝碧佳」。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在粉專上分析，貝碧佳颱風預估仍將在廣東海面打轉後往西北西移動，不至於接近台灣，不過外圍環流為台灣帶來西南風增強的狀況，中南部今天有較明顯的降雨發生，午後熱對流發展也變得明顯。他提醒，真正該注意的仍是在台灣東南東方的擾動98W，讓明天天氣不穩定，尤其午後配合熱力作用，發生大雨的可能性會更高。

針對另外2颱，吳聖宇表示，太平洋上持續低壓大混戰，原本的摩羯颱風已經深入大陸內陸減弱為熱帶性低氣壓而脫離戰圈；麗琵颱風則是快速沿著高壓邊緣往西北移動，預計明天就會趨向日本九州南方海面，靠近日本以南後強度有減弱趨勢。

吳聖宇提醒，真正該注意的是台灣東南東方的擾動98W，由於目前台灣東部海面存在背風渦旋，跟98W連成一狹長的逆時針環流，因此預估明天(14日)98W會迅速往台灣東部海面調整靠近。受到98W靠近的影響，逐漸跟背風渦旋合併，使得明天天氣不穩定，如果再加上午後配合熱力作用，發生大雨的可能性會更高。

吳聖宇表示，當98W來到台灣以東後，周三後有可能逐漸趨向台灣東北方到北方海面，如果再加上有明顯的西南風甚至西南氣流被引進的話，到了周四、五西半部地區降雨會變得更明顯。

據了解，今天下午2時許，中南部今天已有較明顯的降雨發生，南台中地區也陸續出現大雨，包含南屯、南區等都受到大雨侵襲，大里區更出現3小時下123毫米的驚人雨量，有民眾在臉書直播，並在社團《大里人聊天室》發文，立德里立仁三路因暴雨大淹水，雨水如湧泉般從水溝湧出狀況讓當地居民急閃避。

(中時電子報)