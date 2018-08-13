收容人吞電池送醫 趁機想落跑仍被逮

2018年08月13日 18:44 中時 張穎齊

假送醫真落跑！基隆看守所1名蘇姓收容人，有毒品前科，昨（12）日凌晨0時許，吞下2顆電池後製造戒護外醫的機會，不料卻在基隆長庚醫院候診時，假借上廁所而從窗戶落跑，不久遭到戒護人員逮捕，並於中午12時許戒護返回所內。

基隆看守所表示，蘇男於9日入所，因為處於戒毒階段，自稱很難熬，遂在12日凌晨0時57分吞下2顆3號電池，製造戒護外醫的機會，並由許姓、廖姓2名戒護人員戒送基隆長庚醫院急診。

蘇男當時在急診室候診時，藉故說想上大號，進入醫院廁所內如廁完畢後，請戒護人員幫忙拿衛生紙，於此之際，突然將廁所門反鎖，並用馬桶水箱蓋敲破窗戶玻璃，翻窗落跑，過程中手腳遭玻璃碎片畫商，之後躲藏在離醫院10公尺外的資源回收儲藏室。

許、廖2員當下趕緊破門，並通知護理站人員轉告駐衛警協助警戒，2人分工前往資源回收儲藏室，同時回報看守所中央台，不久在資源回收儲藏室內逮捕蘇男，接著將蘇男押解回急診室縫合傷口。

所方表示，許、廖2員第一時間即回報所內，並聯繫基隆地檢署、通報法務部矯正署，所長與戒護科長也在接獲報告後，分別趕往基隆長庚紀念醫院了解狀況。

蘇男經醫師以內視鏡將吞下的電池順利取出後，評估健康狀況結束診療，隨後在12日中午12時30分，由看守所人員戒護返回所內。

(中時 )