肯亞旅行團遇難 東非73歲民間大使協助

前僑務委員、有台灣在東非「民間大使」之稱的73歲陳發（黃衣者），在肯亞大力協助台灣旅行團。（施聖亭提供）

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傷勢較為嚴重的段先生，先轉到大醫院治療。（施聖亭提供）
肯亞知名飯店「Lake Naivasha Sopa Lodge」11日發生河馬攻擊台灣旅客事件。（施聖亭提供）

台灣旅行團在肯亞發生河馬攻擊事件，造成一死一傷，又發生車禍，約15名團員受輕重傷，上午傳出是大陸駐肯亞大使館，派使館官員到現場了解，外界認為是大陸幫忙處理。不過，在肯亞當地專辦非洲團的左右旅遊負責人施聖亭表示，前僑務委員、有台灣在東非「民間大使」之稱的73歲陳發，在該團被河馬攻擊及車禍後，就立刻出錢出力協助。

施聖亭指出，陳發是旅居肯亞30多年的前僑務委員，今年五月才剛卸任，從事發當天就全程在義務協助處理，稍早跟他通電話，他連聲音都啞了。陳發積極聯絡各界資源幫忙，也協助翻譯、重傷患者轉大醫院接受治療，其他傷者治療和善後，同時協調肯亞航空安排航班、協助遇難者遺體出境。

施聖亭指出，被河馬攻擊的兩名旅客，其中傷者吳鵬德應該是台中冠裕機械有限公司董事長，從事紙器捆包機械設備製造廠，不過消息仍待確認。

在車禍受傷旅客中，觀光局也公布名單，分別是黃0村（男，68歲）、鄭0林（男，60歲）及段0榕（女，60歲）傷勢較嚴重須住院治療，2名家屬高0芬及段0妮留院陪同。

施聖亭則表示，據悉黃先生頭部挫傷，鄭先生手肘骨折、段女士鼻骨骨折，三人都需要手術，無生命危險。

(中時 )

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