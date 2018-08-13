雲南麗江火車站「堪比春運」一天22萬人次擠爆

2018年08月13日 20:29 旺報 李鋅銅

雲南一向是大陸「避暑大省」，今年的高溫天更被遊客擠爆。最近每天有20多萬人次湧入麗江古城，2萬多人次擠進瀘沽湖，都超過最大遊客承載量，兩地也發出有史以來首個承載預警，提醒遊客尤其要避開，麗江古城晚上7到11時的遊客高峰期。

根據統計，8月8日進入麗江古城的遊客多達22萬多人次，即時人數最高峰是當晚9時25分，有8萬3208人一起走在古城街頭，想想看這是什麼情景。有網友說「呃，大家一起來看人海吧！」還有網友說「走著走著，女朋友都不見了！」「連路都看不到，是一種什麼體驗！」住宿更是一房難求，所有客棧、飯店全爆滿。有人找房直到凌晨3點都未能找到，只好睡車裡。

不但找不到房住，想搭車也叫不到車。晚上10點多，還有很多人在古城口等著排隊坐計程車。「真的是累癱了，雖然每年8月都是最累的時候，但這3、4年來就數今年最旺！」一名計程車駕駛說，其中有一天，就在古城和機場間跑了7趟，從早上8點出門，一直到凌晨1點30分才接完最後一波客人。有遊客想搭車回家，無奈排隊人太多，排到150多號。

「我家有3個親戚跑車，現在全都去跑景區了。」市民老王說，為因應爆滿的遊客，麗江公車也增加了城區部分公車路線的趟次和密度，原本繞古城的2路晚班車外，又增加了11路車的晚班車。火車票也是一票難求。麗江火車站和飛機場的客流量甚至「堪比春運」，每天都有大批來自大陸各地遊客。麗江火車站統計，7月共計發送28.3萬人，較2017年同期增加了29%。

自昆楚大動車開通後，目前麗江火車站，白天開行8對到大理的城際車，最早的一趟是上午7時發車，最晚的是17時25分發車。隨著遊客增加，從7月25日開始，每隔一天加開麗江至昆明K6124次；從8月8日至16日調整為每天開行。近幾天，古城每天20多萬的遊客湧入，已超出了最大遊客承載量，都是從未有過的情況。

(旺報 )