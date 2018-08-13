眾志成城、幸福集氣─楊梅區3處巷弄長照站共同開幕揭牌

2018年08月13日 20:15 中時 鄧博仁

人口老化是當前國內面臨之重大挑戰，衛生福利部自105年原規劃每3個村里設置1處長照柑仔店-巷弄長照站，就近照顧社區中衰弱老人、失能、失智症者。長照2.0將服務升級，特別將衰弱老人納入，服務往前端優化初級預防功能，衛福部107年起由各地方政府積極廣佈巷弄長照站，推廣預防延緩失能失智服務。

楊梅區為桃園市老年人口數第5高之行政區，巷弄長照站設立之點數共計22處，為桃園市第2高之行政區，足見楊梅區對老人預防延緩失能之重視。因桃園市政府為配合中央長照政策積極佈建巷弄長照站之故，財團法人臺北市阿瑪社會服務慈善事業基金會特由臺北市至桃園市楊梅區佈建3處巷弄長照站，是楊梅區現有長照站佈建最多的民間單位。揭牌活動現場由3個弄長照站提供表演活動，現場氣氛熱絡，也讓社區更多民眾知道巷弄長照站的服務。

楊梅阿瑪基金會的巷弄長照站提供關懷訪視服務、針對長輩生活狀況適時提供幫助，也安排適合長輩的健康促進、肌力訓練、共餐服與預防及延緩老化方案介入，阿瑪基金會承辦的3處C級巷弄長照站儼然成為失能、失智長者及家屬的堅強後盾，也讓楊梅區有預防延緩失能活動和共餐需求之長輩，有更多就近性的照顧和選擇。

期待楊梅區阿瑪在地化C級巷弄長照站的設立，能讓長輩願意從家中走出來，透過共餐、動態/靜態活動，認識新朋友，增進人際互動，豐富生活，桃園市社會局108年將積極在各區推動成立C級巷弄長照站，讓社區長輩活絡筋骨、動腦思考以預防失智、延緩失能之目標能在社區巷弄站完全達陣。

(中時 )