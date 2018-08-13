鬼門開惡火不斷？命理師：本周「好兄弟」最兇

2018年08月13日 19:01 中時電子報 尉遲佩玉

今天接連發生台北醫院火災、梨山大火，以及花蓮賞鯨船火警造成死傷慘重，不禁讓人懷疑是否與農曆七月鬼門開有關。命理師黃逢逸表示，適逢鬼門開，加上火星逆行，本周一直到周六是今年鬼月肅殺之氣最重、好兄弟「團客」大出最兇的時候，火災、車禍、颱風都會特別多，提醒民眾，深夜11點以後盡量不要在外逗留比較安全。

黃逢逸指出，其實立秋之後（國曆8月7日）鬼門就開了，不過還只是一些「散客」，從8月10日晚上11點後鬼門大開，等於好兄弟「團客」大出，11、12日開始一直到本周六，將是今年鬼月肅殺之氣最重的時候。他提醒，老人家很容易在這個時候走掉，尤其醫院最容易產生魂魄滯留，因此病房的魂魄特別多，也跟今天的台北醫院大火、造成多人死傷有著恐怖的巧合。

黃逢逸說，一般來說，農曆初一、初二、初三，初15、16、17特別容易出狀況，也因為怕出事，所以才會有初一十五要拜拜的習俗，主要就是希望可以求個平安。

鬼月期間若想趨吉避凶，黃逢逸建議，可以在青草店買一些芙蓉放在身上或車上，可以避邪；如果要進出醫院、殯儀館等比較不吉利的地方，可以把麻草帶在身上，離開時一定要丟掉，不能帶回家；另外，還有一種以前扛棺木的人中屍毒時用的草藥「刺仔心」，都是拿來去除一切不好的東西，在青草店都買得到，而且價格便宜，三樣加起來只要50元。

黃逢逸提醒，鬼月期間晚上11點後應盡量避免在外遊蕩，因為子時最陰，若遇到緊急狀況、臨時來不及買避邪的東西，最簡單的就是用家中的鹽巴、米，帶在身上，多少都可以發揮一些避邪的作用。

(中時電子報)