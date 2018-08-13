蔡辰威獲終身榮譽奧運人 呼籲不該犧牲選手換正名

2018年08月13日 19:07 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

去年6月10日成立的中華民國奧運人協會，今年滿一周年紀念，今天舉辦座談會，頒發終身榮譽奧運人獎狀給前奧會主席蔡辰威，針對台灣正名參加東京奧運一事，蔡辰威解說歷史淵源，期許不要因相關的活動，影響選手在國際舞台的參賽機會。

奧運人橫跨夏季與冬季奧運項目，堪稱全台灣「最難加入」的運動協會，必須是有參加過奧運的選手及教練才能申請加入，成立時宣誓要為台灣奧運人打造永遠的家，及奧運人回饋社會、責無旁貸的決心，和法務部矯正署合作進行「生命教育分享」的社會公益活動。

今天的座談會上，也擔任過中華民國田徑協會理事長，以及全國體總會長的蔡辰威，獲頒終身榮譽會員狀，對於這陣子因為東京奧運正名風波，他再度指出想要更名參加奧運的難度及對選手們的影響，「有些人對奧會組織不了解，要參加國際奧會並不是一般繳交會費就能加入那樣簡單，當初中華台北是以地區會員身分加入國際奧會，而不是國家奧會，如果要成為國家會員，必須加入聯合國或成為國際紅十字會會員，但以台灣目前的狀況，想要成為兩者的一員難度很高。」

蔡辰威並說：「雖然有人會以伊朗跟荷蘭都順利改名參加奧運，但這兩國情況、身分與台灣不同，他們都是國家會員，如果改名中華台北勢必要先退出國際奧會被停權，屆時可能無法再重新加入國際奧會，這樣將代表選手無法參加奧運，民眾願意看到選手們苦練多時，卻苦無舞台發揮嗎？」

蔡辰威曾在8年奧會主席任內，帶領奧運人參加2008及2012年奧運，見證到中華台北選手奪金的榮耀時刻，他補充，過去陳水扁擔任總統期間，跟他提過更名的想法，礙於和國際奧會的契約行為，一切必須照程序進行，所以最終沒有成功，「以往台灣曾因兩岸政治問題，退出過奧會，1981年和國際奧會在瑞士洛桑簽下協定，以中華台北（Chinese Taipei）為名回到國際奧會。」

前跆拳道奧運國手黃志雄（左二），呼籲不要因正名犧牲選手參賽權益。（奧運人協會提供）

曾在2000年雪梨奧運及2004年雅典奧運摘下一銅一銀的前跆拳道選手黃志雄，也是奧運人一員，他說：「窮不能窮體育，苦不能苦選手，東京奧運正名運動讓選手跟教練都很緊張，加上台中東亞青運主辦權被拔掉，體育人都相當慌張，如果正名公投通過，恐怕會影響體育人未來，還望三思且不要因此抹煞教練及選手的努力。」

(中時電子報)