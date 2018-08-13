苗栗創業培訓計畫 幫青年成功創業

苗栗百大青年農民團體「大青皇巢」，以創意包裝苗栗農產，整合成青農新書並命名為「天農八舖」，推銷在地芋頭、稻米、福菜、紅棗等農特產。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
除推廣在地農產的創業培訓課程外，無人機課程將以影像運用為主，教授攝影、後製等專業技能。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為培訓青年創業，進行「2018年創業培訓實戰計畫」，13日的培訓計畫記者會中，邀請到苗栗縣百大青年農民團體「大青皇巢」，展現青創成果，成功推銷苗栗農特產。培訓計畫將安排32場免費課程，讓對創業有興趣的青年，藉此培養專業能力，成功創業。

創業培訓實戰計畫將依據苗栗重點產業及新興發展產業，為18到45歲青年開辦「農業與文創基礎培訓課程與數位能力實訓課程」，將新知與創意帶入管理、設計、數位、行銷等多元領域，透過課程幫青年找到創業目標。

另外，為配合縣府推動無人機新興應用發展，也將開設「無人機科技培訓實戰課程」，將先著重於空拍影像的操作與製作，培訓新型拍攝手法的專業飛手，為影像製作與呈現創造新的視角與手法。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，培訓課程除提供專業知識與技能外，課後更會提供創業服務與諮詢，讓在地青年走上創業之路。

會中，大青皇巢還展示以書的形式創意包裝苗栗有機農產，命名「天農八舖」，行銷芋頭、福菜、紅棗等在地農產，未來還將結合客製化，打造符合顧客需求的農業文創商品組合。苗栗縣長徐耀昌盼能有更多青年回鄉就業與創業，傳承祖產，將苗栗特色向外推廣。

(中時 )

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