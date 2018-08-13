七月怪譚 半夜女子裸奔 清晨醒來躺在樹叢裡……

2018年08月13日 19:29 中時電子報 吳家詮

一女子和男友到齊齊哈爾旅遊，晚上在PUB狂歡醉酒，入住賓館後竟然全身光溜溜出門，在夜深無人的街道上裸奔，最後來到一片樹叢中呼呼大睡，醒來後不知自己身在何方。

8月12日淩晨1時許，齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局站前派出所值班警員接到轄區一位賓館老闆和一位外地男青年求助。稱前晚他和女朋友一起吃飯喝酒，酒後到站前派出所轄區某賓館住宿。

中國大陸《新晚報》報導，這對情侶入住後，兩人就各自睡了，男子在熟睡中，完全不知到枕邊人以外出「裸奔」，突然間，他聽到賓館服務員急促的敲門聲，說同他一起入住的女子淩晨1時一絲不掛跑出賓館。這時男子才發現原本躺在自己身旁的女朋友已經不見蹤影，女子身穿的衣服、包包、手機都還在。

大陸常有女子裸奔，傳出是受到「異能」吸引力嗎？（新浪網）

男子和賓館工作人員急忙在賓館附近尋找，但是遍尋未果，只好到站前派出所求助，警方考慮到女子喝醉酒深夜裸身跑出來，非常危險，於是分成三組立即開展尋找工作。經過3個多小時的追蹤尋找，終於確定了女子的出走的方向。

就在這時失蹤女子留下的手機響了，是女子自己打來的。民警詢問她在何處，女子也不知道自己所處的具體位置，只說是借用路人手機撥打電話告訴男友的，而這位好心的路人也不是本地人，說不清楚具體位置。

警方按照女子描述的位置，要她留在原地等候不要亂走，警方則開車快速趕到某社區將醉酒女子接回。

後來警方詢問瞭解，酒醉女子和男友來齊齊哈爾旅遊，當晚酒後回賓館住宿，女子喝得酩酊大醉，躺下不久感覺因飲酒過量，產生幻覺，好似聽到有人在呼喚，又好似被一股無形力量吸住，於是她順著那個聲音起床走出賓館，就這樣全身光溜溜在街道奔跑，因為當時深夜，街道也沒人，所以並沒有被發現，最後來到一處社區後方的樹叢裡，以為這就是自己的家，躺下就呼呼大睡了。

後來，當睡醒時發現自己裸身躺在社區樹叢中，因為沒帶手機，無法與男友取得聯繫。她非常害羞，就躲進街邊的巷子裡，等著有人過來「解圍」，眼看天要亮了，恰好有一女性路人經過，她向路人求助借電話告訴其男友。

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(中時電子報)