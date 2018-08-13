巴金森氏症新解！全球首次用幹細胞讓大腦重生

2018年08月13日 19:25 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

2018年7月30日下午5點，日本京都大學附設醫院官網公開一個招募網頁，要找7個病人。人數很少、網站簡單，但卻馬上吸引十多個國際級媒體爭相報導，為什麼？這是全球首次核准使用幹細胞修好特定腦組織，像替換新零件般，翻轉巴金森氏症造成的失衡人生。

巴金森氏症是高齡者易罹患的神經疾病之一，台灣目前患者估計超過4萬人，人口結構比台灣更老的日本則約有15～20萬人。手腳不由自主顫抖，碗筷都很難拿穩；肢體僵硬，像機器人；平衡感喪失，容易跌倒；也常伴隨睡眠障礙、重度憂鬱及失智等症狀。

巴金森氏症是因腦內黑質腹側緻密部的多巴胺神經元細胞大量死亡，多巴胺是一種跟控制身體運動機能直接相關的神經傳導物質，缺乏它會造成運動能力減退。目前治療上常選擇能提高多巴胺濃度的藥物緩解病情，或直接動手術破壞一小塊造成動作異常的腦區，或埋進導線，通電刺激神經（深部腦刺激術），但都無法阻止神經元減少。

●腦神經「回不去了」，幹細胞伸援手

京都大學團隊選擇走不一樣的路，將誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）放在培養皿裡，養出多巴胺神經元的前驅細胞，就像一座生產大腦零件的小型工廠。下接著由神經外科醫師接手，在患者頭蓋骨鑽兩個小孔，用定位裝置把大約500萬個新細胞注入腦內，待細胞變成成熟的多巴胺神經元細胞，就能融入成為正常大腦的一部分。

使用幹細胞轉變成神經細胞，就像創造出一塊活補丁，雖無法百分百修復腦部的缺陷，但可以協助患者的運動功能回升。(圖片來源：shutterstock）

團隊主治醫師、京大iPS細胞研究所教授高橋淳指出，患者移植神經細胞後，還要觀察一段時間，除了監測療效，還要確定幹細胞不會生長成壞東西，例如惡性腫瘤。

台北榮民總醫院醫學研究部基礎研究科主任邱士華先前進一步指出，幹細胞治療必須嚴格把關安全性，因為幹細胞幾乎能分化成任何細胞，例如以日本力拚在2020年上市的視網膜黃斑部修復術來說，如果有一顆幹細胞還沒有正確地分化完畢，又沒被檢查出來，「日後眼睛裡長出牙齒來，並非不可能。」

京大團隊表示，患者注射幹細胞後，需定期接受腦部檢查，若發現癌細胞，就要動手術或放射線治療。高橋淳說：「大概兩三年都要重複做同樣的事，我們會做到『連這樣（細節的檢查）也要嗎？』的程度，以確認有效性、安全性。」

老化席捲全球，如何增加身體器官的使用年限是關鍵，目前日本是對幹細胞治療持開放態度，用幹細胞修復視網膜黃斑部退化正在做小規模臨床試驗，治療心臟衰竭已受主管單位核准可開始人體試驗，巴金森氏症治療是第3種新療法。

(中時電子報)