賴揆說非核家園是「自然型塑政策」？ 網友：地表最強幹話王

2018年08月13日 19:42 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

行政院長賴清德今（13）日邀請工商協進會的企業領袖們進入林口電廠，共同了解國家電力建設與供電情況。並隨即於臉書發文表示，「非核家園並非倉促所做出的決定，是由社會共識所『自然型塑出的政策』」。網友留言說，「地表最強的幹話王」、「賴清德下臺！」、「幹話多到可以出一本幹話書了耶」。

賴清德指出，「非核家園的願景，並非倉促所做出的決定，而是台灣社會歷經幾十年的論辯，由社會共識所自然型塑出的政策。台灣能源轉型四大目標：一為落實2025非核家園，二是穩定供電，三是減少空污，四是帶動台灣產業發展，依『電業法』明訂核一、核二、核三必須如期除役，2025年邁向非核家園，政府也沒有在核一、核二、核三廠電力供應期限內中斷運轉，直接跳到非核家園」。

賴清德表示，「目前核電發電比例只佔約12%，未來將陸續由再生能源取代，不管是太陽能發電與風力發電，推動的進度都相當順利」。「沒有核電，不代表就會因此缺電，核電不是台灣電力來源的全部」，並說台灣沒有缺電的問題，「拚經濟是政府目前最優先工作」，希望透過今天的參訪，讓產業界更加瞭解供電現況。

網友留言，「地表最強的幹話王」、「賴清德下臺！」、「幹話之王第一名可以當幹話影帝了」、「同樣是醫生背景的政治人物，說的話真的是天差地別」、「幹話多到可以出一本幹話書了耶」。

(中時電子報)