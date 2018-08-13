台灣陷超高齡社會！姜太公道場建長照養生村

2018年08月13日 19:47 中時電子報 綜合報導

台灣邁入老齡社會，銀髮族的長照問題更顯重要。陽明山姜太公道場，海內外信眾十多萬人，不少來自政商名流的加持與肯定。主席羅世新表示，姜太公道場得之社會，也要回饋社會，奉姜太公指示，將積極籌建七星級的長照養生村，未來要能讓老人家獲得妥善照顧，安享晚年。

根據行政院的資料，今年3月底，台灣65歲以上老年人口已達331萬2千人，佔總人口14.05﹪，正式進入高齡社會；推估至115年，老年人口將達20.6﹪，邁入超高齡社會，亦即每5人就有1人為65歲以上的老人，使得長期照顧需求人數也同步增加。又因少子化，家庭照顧功能逐漸式微，造成個人與家庭的照顧壓力日益加重，進而衍生社會與經濟問題。

姜太公道場建七星級長照養生村。(姜太公道場提供)

陽明山姜太公道場，有七星山風水寶地的庇蔭，並對信眾提供二大服務項目，一是點七星燈，一是造七星陣生基。點七星燈，可以延壽、改運；造七星陣生基，則是希望藉由接通天地之間的龍脈靈氣，達到人中之龍的富貴位階！

「宗教的力量，除了慰藉信眾的心靈，也必須與社會接軌，最重要是要發揮安定社會的力量。」羅世新說，國曆9月9日，姜太公道要擴大舉辦姜太公祝壽典禮，席開108桌，除了表達對姜太公的尊崇之意，也奉姜太公指示，正式對外做出重大宣示：籌建七星級的長照文化養生村！

羅世新表示，打造七星級的長照養生村，目前姜太公道場已在竹科附近尋覓到一塊佔地100甲的土地，最終目標是要做姜太公封神榜文化產業園，包含推廣道家文化思想的「老子學院」，但第一階段，先要完成姜太公長照養生村。羅世新說：造生基會給信眾一張使用權狀，未來養生村開發完成，信眾可以把生基的使用權狀，轉換成養生村「貴賓室之長照套房」一間，套房規格包含醫療設備及衛浴設備。

「從點七星燈、造七星陣生基做起，進而助建長照養生村。」羅世新解釋，許多信眾因為點七星燈、造七星陣生基，進而獲得福報。姜太公長照養生村，就是希望集十餘萬信眾之力，幫助其他需要幫助的人，把宗教的力量發揮到極致。

(中時電子報)