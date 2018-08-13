中和警為幼童導覽派出所 金樹慈善基金會一同反毒

新北市中和「何嘉仁美語安親班」的小朋友10日上午前往中和警分局安平派出所參訪。（葉書宏翻攝）

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新北市中和「何嘉仁美語安親班」的小朋友10日上午前往中和警分局安平派出所參訪。（葉書宏翻攝）
新北市中和「何嘉仁美語安親班」的小朋友10日上午前往中和警分局安平派出所參訪。（葉書宏翻攝）

新北市中和「何嘉仁美語安親班」的小朋友10日上午前往中和警分局安平派出所參訪，員警為孩子們一一介紹警察各項工作以及各種裝備，孩子好奇提出各種問題，員警均一一說明。

活動一開始，首先由警員喻禮民就學童、婦幼安全及反詐騙宣導等作解說，讓小朋友知道如何保護自己或透過113、110系統求助。

警員林政緯則為小朋友逐一介紹警用裝備，小朋友好奇地看著警用手銬、指揮棒等，並試穿防彈背心，防彈頭盔與防彈盾牌，童言童語，同時體驗偵訊室嚴肅的氣氛，讓尖叫聲此起彼落；另外小朋友也騎乘BMW1200cc警用大型重機車，排隊拍照留念。

此外，「金樹慈善基金會」為響應「不找麻煩 一起反毒」的活動，呼籲更多人能關心台灣青少年的身心健康，特地於當日邀請中和警分局及參訪派出所的小朋友們一同穿上反毒T-shirt並拍照上傳宣導，希望能號召親友及社會大眾參與，在台灣各個角落激起討論反毒的旋風，請大家一起拒絕毒品，迎向陽光有活力面對每一天的挑戰。

這次參觀的小朋友年紀約為8至11歲，除了讓孩子們認識到警察的工作內容、環境、配備等，同時透過反毒的宣導活動，使他們能吸收到日常自我保護等相關觀念，藉此達到法紀教育向下扎根的效果。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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