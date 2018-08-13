余秉諺結婚5年終於報喜「我當爸了」 聽到真相眾人秒翻白眼

2018年08月13日 19:52 中時 林淑娟

王瞳、余秉諺、韓宜邦、李又汝、馬俊麟、黃少谷13日相約PK保齡球。（民視）

王瞳、韓宜邦、黃少谷。（民視）

王瞳。（民視）

余秉諺。（民視）

黃少谷。（民視）

民視八點檔《大時代》第二部曲即將登場，王瞳、余秉諺、韓宜邦、李又汝、馬俊麟、黃少谷13日相約PK保齡球為戲造勢，伊林娛樂藝人余秉諺趁機宣佈喜訊：「我當爸爸了！」一旁的王瞳興奮大喊：「終於著床成功嗎？」他還加碼說「而且小孩已經5歲了」。正當大家恭喜聲連連時，他才透露，是和老婆王依蕾最近領養一隻遭遺棄的毛小孩「佳佳」啦！被耍的眾人馬上翻白眼、差點怒摔麥克風。

余秉諺說，他和老婆都很喜歡狗，一、兩個月前就在網路上找領養資訊，原以為佳佳是被丟棄很可憐的狗，沒想到牠竟是「天之驕子」，被遺棄當天就找到新主人，不僅全身乾淨、健康，而且非常聰明又會看臉色，一帶回家就知道自己的床在哪、廁所在哪裡，他驚嘆這毛小孩實在太聰明，聰明到會「拿翹」，唯一令他納悶的是，那麼聰明的狗就是教不會在尿布上尿尿，「我都想要親自尿給牠看了」。

他每天除了工作就是陪狗玩、帶她出門散步，因為他一直想要養大狗、可以跟狗狗玩飛盤，佳佳是小型犬，只愛玩球，但他不死心還真的買了個飛盤，哪知狗狗一眼都沒興趣，「我真的自己丟自己咬給她看，她看都不看」，滿嘴都是育狗經。

該劇演員之前全被製作人王珮華下達減肥令，最近政策鬆綁，為練國標舞練到瘦一圈的王瞳，甚至被要求要「增胖」恢復可愛圓臉！首次演八點檔的歌手黃少谷和韓宜邦（Junior）也都瘦了3、4公斤，黃少谷一天只吃一千卡路里的食物，Junior透露剛好自己對澱粉過敏，尤其吃米飯多醣類會起紅疹，讓他瘦身更順利，他4、5年才發現吃米飯會過敏，但吃麵包、麵條等單醣類的食物就不會，一旁的王瞳就說跟她家的狗一樣，馬上開玩笑叫Junior「哈嚕」。

隨著第二部曲即將登場，劇中小孩們「轉大人」，飾演第二代的王瞳、余秉諺、韓宜邦、李又汝、馬俊麟、黃少谷13日到保齡球館PK球技，為戲造勢，最後由王瞳領軍的韓宜邦、黃少谷獲勝，敗隊李又汝、余秉諺、馬俊麟則小輸，被贏家畫臉懲罰，人緣極好的余秉諺，被畫成哆啦A夢跟奪魂鋸主角的翻版，笑翻全場，但他也說自己完全沒包袱，沒在怕的，每次進棚頭髮造型都很邋遢，經常嚇歪大家。王瞳許諾只要收視率破7就要穿比基尼來答謝，一旁的余秉諺、韓宜邦、李又汝、馬俊麟、黃少谷則幫腔說要全力配合。

余秉諺說10多年前保齡球全盛時期，他曾打出250多分，喜歡拿16磅的超重保齡球，本來還想自己訂製球，但因球太貴而作罷。王瞳也說當年保齡球流行時，一家人很常一起去打球，這一次再進保齡球館，總覺得爸爸當年對她耳提面命怎麼打球的聲音又冒出來了。對於即將登場的二部曲，王瞳直說壓力很大，因為原本的童星太會演，連她都十分喜愛「小伍妹」，為了讓觀眾無違和感，她還特地看小伍妹的神情，學她的小動作「挖鼻孔」，有一次不小心還噴出鼻屎，超糗的。

馬俊麟和黃少谷劇中演兄弟，兩人直到今天深聊才發現原來是同校同屆同學，黃少谷是復興商工廣告設計科，馬俊麟是美工科，兩人同屆但不認識，白家綺是兩人的小學妹，但當年他們對學妹都沒印象。馬俊麟後來就讀台藝大美術系、師大美術研究所，拍戲之餘仍經常作畫，他謙稱自己稱不上畫家，但算是藝術工作者，9月還要跟太太一起開畫展，也算是喜訊，希望大家有空也可以來參觀他的畫作。

(中時 )